租劏房｜長住沒窗戶家居有哪些問題？東西易發霉外還有更多問題
撰文：DailyView網路溫度計
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在香港租屋不容易，不僅高租金、小呎數，甚至連裝潢都很奇葩，許多租屋族為了省錢，都會退而求其次改租「無窗戶」的物件，但這類格局常被網友認定不宜久住。
在PTT Gossiping版上就有一名網民發文問：「長期住在沒有窗戶的房間會怎樣嗎？」引起討論。
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沒日沒夜？網友：沒病都住到有病
這位網民提到房間只是睡覺的地方，在家覺得熱就吹冷氣，覺得冷就蓋棉被或開暖氣，至於想知道白天還夜晚，他認為看手機就好，對此，他想知道長期住在沒有窗戶的房間，究竟是會怎樣嗎？
多數網民認為住在沒有窗戶的房間不僅會影響心情，還可能會生病：
．「會沒辦法開窗戶罵人」
．「通風問題還是很難完全靠冷氣吧」
．「房間濕氣會很重，廁所常發霉」
．「跟坐牢差不多」
．「不會怎麼樣，不像是個人而已」
．「會憂鬱症」
．「沒病都住到有病」
．「越住心情越不好」
．「發霉、濕氣、呼吸道疾病」
．「坦白說很不舒服」
．「沒有通風房間會大量二氧化碳，容易精神不好，對腦也不好」
風水角度：氣鬱結久了 恐百病叢生
據台灣風水專家李咸陽表示，理想的居住環境應具備陽光、空氣、綠地，尤其風水是擬人的，好的房子就該像人一樣，需要健康的呼吸，所以倘若房間無窗，就缺少宅氣的吞吐，氣鬱結久了，恐百病叢生，因此，以傳統風水學來說，極度不建議民眾住在沒有對外窗的房間。
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