租劏房｜長住沒窗戶家居有哪些問題？東西易發霉外還有更多問題

在香港租屋不容易，不僅高租金、小呎數，甚至連裝潢都很奇葩，許多租屋族為了省錢，都會退而求其次改租「無窗戶」的物件，但這類格局常被網友認定不宜久住。



在PTT Gossiping版上就有一名網民發文問：「長期住在沒有窗戶的房間會怎樣嗎？」引起討論。

+ 4

沒日沒夜？網友：沒病都住到有病

這位網民提到房間只是睡覺的地方，在家覺得熱就吹冷氣，覺得冷就蓋棉被或開暖氣，至於想知道白天還夜晚，他認為看手機就好，對此，他想知道長期住在沒有窗戶的房間，究竟是會怎樣嗎？

多數網民認為住在沒有窗戶的房間不僅會影響心情，還可能會生病：

．「會沒辦法開窗戶罵人」

．「通風問題還是很難完全靠冷氣吧」

．「房間濕氣會很重，廁所常發霉」

．「跟坐牢差不多」

．「不會怎麼樣，不像是個人而已」

．「會憂鬱症」

．「沒病都住到有病」

．「越住心情越不好」

．「發霉、濕氣、呼吸道疾病」

．「坦白說很不舒服」

．「沒有通風房間會大量二氧化碳，容易精神不好，對腦也不好」



風水角度：氣鬱結久了 恐百病叢生

據台灣風水專家李咸陽表示，理想的居住環境應具備陽光、空氣、綠地，尤其風水是擬人的，好的房子就該像人一樣，需要健康的呼吸，所以倘若房間無窗，就缺少宅氣的吞吐，氣鬱結久了，恐百病叢生，因此，以傳統風水學來說，極度不建議民眾住在沒有對外窗的房間。

【延伸閱讀，更多家居風水建議】

家居風水｜鏡子照到睡床易惹爛桃花 6大擺放禁忌觸犯易招惹衰運

+ 11

家居風水｜雪櫃擺位別對正水龍頭、門口 6大禁忌觸忌易招破財

+ 8

延伸閱讀：

為何土耳其房子遇強震瞬間垮掉？當地台灣建築師曝1原因

香港正妹街頭開價115萬「賣身葬父」身旁「父親照」是知名導演？網：活得好好的

快訊／20歲女被活活打死！嘉義深夜情殺悲劇 男友衝桃園租屋處墜樓亡

【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】