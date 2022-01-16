家居風水｜提防居家環境招爛桃花　避5大禁忌　別放太多黑色擺設

我們都知道要擺脫單身，可以擴大交友圈，多去聯誼相親。不過，台灣星座命理專家艾菲爾指出，其實居住的地方，也會影響自己的姻緣運，像是室內太潮濕、床上太髒亂，都會影響你的感情。以下讓艾菲爾老師告訴你，哪些是影響姻緣的風水擺設。



破壞姻緣的5種風水

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1. 家裏太多黑色擺設和服飾

家中擺飾、陳設如果黑色或深色偏多，比較不利於感情發展。黑色是一種讓人覺得孤單，覺得冷的顏色。白領族在上班時常會一身黑西裝，顯得幹練，建議假日可以換上粉嫩色系的服飾來增添甜美氣息，也容易招來桃花。

2. 室內環境潮濕陰暗

室內太過潮濕，不僅對環境衛生不利，也會影響人體健康，如果住在長期沒有陽光照射的房間，也很容易使居住者變得比較孤僻，內心也較抑鬱，整個人精神狀況不佳，心情無法開闊；這樣一來朋友圈會愈來愈小，甚至變得不喜交友，導致情路難開。建議如果真的無法馬上搬出這樣的環境，你可以換上亮一點的燈泡、添購除濕機、牆面用暖色系（紅丶棕丶黃）粉刷，先讓房間增添光線感，煥然一新的感覺，也能讓心情愉悅不少。

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3. 臥室擺放帶刺盆栽、假花

很多人喜歡在居家、臥房養一些花草，淨化空氣、美化環境。但是有刺的植物是非常不利於室內擺放。尤其對單身的人來說，帶刺的植物容易跟人發生口舌之戰，不利自己的人際關係，相對姻緣桃花也跟着減弱。建議在床頭櫃上擺放雙數百合或除過刺的玫瑰花，可以幫助招來美好的愛情。但如果貪圖方便，擺放假花，那可是會招來虛情假意的爛桃花。

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4. 床頭不靠牆或是沒有床頭櫃

房間的床如果不靠牆，會使人心靈空虛，內心覺得無依靠，感情容易落空。床頭靠牆，內心踏實，讓人有安全感，也比較容易找到可靠的另一半。有些人的房間礙於空間因素，沒有設置床頭櫃，建議可添購床頭靠枕，也是有依靠的象徵。

5. 床上堆滿雜物、房間太多鏡子

單身者的房間就是你最大的桃花屋，除了你自己睡的部分，床的另一邊就是要預留給未來另一半的桃花位，如果床上雜物太多，就代表你沒有缺桃花，或是你讓桃花無處安放，這樣容易錯過好對象。有些人喜歡利用鏡子來增添空間感，但是房間擺太多鏡子容易睡不好、招來爛桃花，尤其容易遇到已婚、年長的異性。建議可以用一塊布遮住鏡面，鏡面也不要對着床。

6個招桃花的居家風水

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1. 在桃花位擺紅色系花束

可以擺放雙數枝的花束。玫瑰代表招來美好的愛情（花枝上的刺要記得去除）。百合代表百年好合，盡可能連續擺放49天（花凋謝前就要立刻換新）如此可以催旺桃花運勢。

2. 房內擺設成雙成對

床邊的擺設盡量左右一致，如：枕頭、床邊桌、枱燈，盡量成雙成​​對。養成定時整理房間的習慣，破舊的物件都不要留下。

3. 立春後收到的第一方喜帖

2/3立春過後收到的第一封喜帖（收件人要是你的名字），喜帖的寓意是喜訊、好運上門的意思，所以有幫助改運匯聚人氣的能量。可以放在床墊下、隨身包包、桌墊下、書桌檯燈下，催旺桃花姻緣運勢。

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4. 想結婚可以在喜慶方位擺放裝飾

已有對象，想催旺婚運，可以多在喜慶方位擺放紫色、紅色、綠色的擺飾掛件，來增添喜氣。

5. 月圓奉茶許願

每逢十五月圓，可在自己臥室準備一張小桌子，面向窗邊或是2021桃花位「正南方」，放置一杯月老茶（玫瑰花茶最佳），誠心向月老稟告自己的姓名、出生時辰、居住地，以及想求得的對象是怎樣的人（條件描述得愈仔細愈好，讓月老幫你牽紅線）。過10～15分鐘再將月老茶喝掉，完成奉茶儀式。

6. 在衣櫃擺放翡翠公雞

如果你已有對象，而另一半卻太花心或常有爛桃花靠近，你可以在他的衣櫃裏掛上翡翠公雞掛件，公雞擺件為最強斬桃花利器，雞又稱「五德之鳥」，具備文、武、勇、仁、信5種德信。其中雞（酉）五行屬金，爛桃花屬木，風水喜用公雞克制爛桃花（金克木）。

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