穀雨24節氣｜濕熱交纏 易腸胃不適和濕疹發作 附飲食宜忌及湯水

穀雨，穀得雨而生也。雨水滋養萬物，萬物生長蓬勃。穀雨是春天最後一個節氣，亦是春夏之交際。雨水增多，氣溫上升，潮濕遇上熱天，濕熱交纏，體弱之人容易受病。穀雨容易引起腸胃不適和濕疹發作，可配合食療和運動增強體質。



飽滯泄瀉以為腸胃炎？

脾胃虛弱的人容易感到胃脹胃痛、噯氣泛酸頻頻、口淡，甚至食慾不振。濕邪困阻腸道，見腹瀉、腹脹腸鳴、大便不暢不盡感等。

濕熱流於皮膚，發粉刺痤瘡、濕疹等皮膚病。濕熱流於肌肉，見肌肉痠痛乏力，或下肢腫脹疼痛。濕邪流注筋脈關節，見關節酸重墜脹、腰痠腳重等。如濕熱侵襲關節，更有機會關節發炎。

最近好像越睡越累？



脾胃消化食物，化生精微能量，供我們生活所需。就好像電器的摩打將能量轉成機械工作。濕熱損傷脾胃，脾胃消化功能減慢，能量自然不足應付日常所需，我們就變得困倦懶言、越睡越累、集中力不足。

天氣容易誘發皮膚病？



中醫角度，急性濕疹大多是濕熱引起。所以在這個悶熱的天氣，濕疹會發作特別嚴重，往往見到皰疹密佈，滋水滲液多，瘙癢劇烈，皮膚紅腫明顯。以下有三個注意要點：

一、保持皮膚毛孔透氣。塗搽藥膏切忌過厚，滋膩的藥膏亦不利於濕熱排走。保持皮膚乾爽。

二、忌飽滯滋膩的食物，如蕃薯、糯米、奶類製品等。忌濕毒之品如榴槤、芒果、海鮮、鴨鵝等。

三、減少刺激物或轉用護膚沖洗用品。由於這個節氣下濕疹皮膚非常敏感，盡量減低刺激。

飲食生活上需要注意的地方



多食新鮮、容易消化的食物，如米飯白粥、米粉、新鮮蔬菜等。除了需要避免難消化的食品，如蕃薯、糯米、芋頭以外，高糖分的食品亦會增加濕熱，如糖水、蛋糕、汽水等都會增加脾胃的負擔。

濕熱可以透汗而排出體外。建議多做有氧運動，微微氣喘汗出為宜。但要注意，濕熱可以從毛孔離開身體，亦能從腠理侵入體內。所以出汗後應該保持乾爽，切勿淋雨吹風。亦不建議在潮濕天氣下外出運動，以免濕熱乘虛而入。如身體不適合劇烈運動，亦可以鍛鍊八段錦、太極、瑜伽等伸展輕柔運動，轉動一身氣機。

飲涼茶可以清熱袪濕？



不少人都會飲涼茶清熱袪濕，但事實上涼茶未必適合不同體質人士，尤其是脾胃虛弱寒涼者。正如上述摩打的比喻，飲用涼茶就好像在摩打上潑一盆冰水，減慢脾胃消化功能。五花茶、夏枯草、廿四味皆屬於苦寒清熱。若服用後，見腹瀉、胃納不佳、噁心嘔吐、口淡等表現，反映脾胃虛弱。除了涼茶以外，生冷寒涼之品如冰凍水果、沙律、手搖飲品、雪糕冰條等都是脾胃最大的敵人。所以不要濫用涼茶治百病，並不是所以體質和疾病都適合飲用涼茶的。

另外，按五行臟腑屬性，春為肝氣所主，夏為心氣所主。穀雨之時，亦應該順應春天的特點，心態保持逍遙條達。應對夏天，亦要保持心平氣和，不生氣，不暴躁，勿令心馳於外，免得心氣受損。

穀雨24節氣適用食譜：赤小豆綠豆煲薏米湯



最後，這個節氣建議飲用赤小豆綠豆煲薏米湯，清熱袪濕，健脾和胃，老少咸宜。濕疹容易在這個節氣發作者亦可飲用。

材料：（2-3人份）

生薏苡仁30克

赤小豆30克

綠豆15克

粟米鬚30克

扁豆15克

芡實15克

瘦肉 適量

蜜棗1顆

做法:

先將瘦肉氽水備用。

清洗藥材，並浸泡於清水之中15分鐘。

將瘦肉和其他材料加入藥鍋中。煮沸後轉小火煲45分鐘。可以加入少量鹽調味。

注意: 惡寒腹瀉者，去綠豆，生薏仁轉熟薏仁。

濕疹發作嚴重，建議以中醫治療優先，湯水為輔助。

由於體質各異，若有任何健康或疾病諮詢，建議尋求註冊中醫了解詳情。

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