穀雨廿四節氣｜注意咽痛便秘　中醫教媽媽煲兩款湯按穴位降肝火

撰文： 許珞珩 最後更新日期： 2021-04-19 21:50

踏入農曆三月中，是二十四節氣中的「穀雨」，穀雨指穀得雨而生也。穀雨是春天最後一個節氣，前後多雨，雖然有利五穀生長，但亦令香港氣候變得潮濕。謝嘉雯中醫師表示此此時既要防雨濕兼要防「春火」，大人小朋友在飲食上除要健脾袪濕外，她特別推介兩款湯水，當中適量加入平肝火的食物，同時可按一個穴位，雙管齊下以適應轉季帶來的身體問題。

謝醫師表示，「穀雨」令人鬱悶怠倦。「春季為人體肝氣當令，隨著氣溫升高，令人肝氣容易鬱而化火容，表現『熱氣』的上火症狀，如喉嚨痛、便秘、嬲怒等，中醫叫『春火。』」

初此時節，謝醫生建議家長可以選擇新鮮淮山、芹菜、牛蒡、眉豆等食材。「新鮮淮山健脾養陰生津，但含有草酸鈣，徒手削皮時容易刺激到皮膚誘發痕癢，建議可以戴手套或把新鮮淮山放於熱水中灼約1-2分鐘，那麼就不怕削皮時刺激雙手了。」

而芹菜因有獨特的芳香，更有能提神健腦﹑醒胃健脾﹑增進食欲之功效。謝醫師說:「現代研究顯示芹菜有降血壓作用，並含豐富的胡蘿蔔素和維生素C。」

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另外,謝醫師提到家長可多為小朋友按摩「太沖穴」以達降肝火之效。

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謝嘉雯中醫師:兩孩之母的中醫媽媽。深信中醫之博大精深，除治病外，更關乎一種生活 態度。個人博客： http://cmptse.blogspot.hk/

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點圖即睇兩道簡單容易製作的甜品食譜:

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親子齊下廚

謝醫師建議大家在製作甜品時， 可以向小朋友講解清明節的習俗，並誘導孩子思考，其他節日又有什麼特有的應節食物。她說:「如端午節吃糉子，中秋節吃月餅、冬至吃湯圓…等。並可問孩子最喜歡哪個節日的美食?為什麼?通過製作和品賞節氣美食，既可親子同樂，共享美味的成果，還可認識到節氣、節日與美食之間的關係。」

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除了多運動助排除壓力和疏解鬱悶情緒外，謝醫生表示上課春眠更是大忌，她說:「除了潮濕環境令人睏倦， 長期伏案工作或網課， 也很易令眼睛倦怠難以張開， 如果大人小朋友整天『久視』電腦工作或進行網課，不但容易加深近視，還會令雙眼疲勞， 反過來耗損肝血， 兩眼出現乾澀或視物模糊症狀，亦容易令大腦血液循環變差，使工作學習效能下降。」

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點圖即食療對策:

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