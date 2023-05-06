婚姻｜「為了滷味」與懷8月身孕老婆離婚　網民一面倒斥老公不是

離婚的理由百百種，像是出軌外遇、家暴、婆媳問題、孩子的教養、個性不合理念不同等。但日前有一名網民發文表示頭一次遇到，有人「因為滷味而離婚」，引發網民熱議。



有一名網民在Facebook上發文表示，有位女性朋友從台灣嫁到金門去，沒多久懷孕了，到孕期約八個月左右，想着到時坐月子、帶小孩，得有段時間不能回台灣了，所以跟先生倆商量回台灣住幾天。

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他們回台灣後住在女方哥哥家裏，有天晚上兩人去買滷味，回家後就與家人一起看電視吃滷味，男方突然跟女方抱怨「你爸爸為甚麼要吃我點的xxx滷味」，女方覺得男方為了吃的，和自己爸爸斤斤計較，但又不想吵架，於是選擇跟姐妹抱怨。不料去洗澡時，男方翻閱女方手機的聊天記錄，看到女方與姐妹抱怨的話語，於是爆發爭執，男方覺得跟姐妹抱怨滷味的事，讓他很沒面子，女方覺得事實上是這樣啊！

男方當晚氣急敗壞的搭飛機回金門，把懷孕八個月的女方獨自留在台灣，男方這樣的舉動讓女方回想在金門生活的種種，一時委屈感湧上心頭，泣不成聲。男方似乎料定女生懷孕即將生產，沒幾天就會自己乖乖回家，沒想到一周兩周三周過去了，女方都沒有回家的意思，男方也急了，表示再不回來就離婚，女方也負氣回覆：「好啊！」就這樣「為了滷味離婚」的事就定案了。

帖文曝光後，立刻掀起網民們暴動，男方的行徑引起許多公憤：

．「男的幹嘛自己要偷看手機啦」

．「這事支持女方」

．「離婚很正確」

．「這樣男的越早離開越好」

．「男方也太莫名其妙了」

．「真是不夠大度的男生」

．「這種男人很沒品，還不准人家抱怨」

．「這種男人，早點放生是對的」

．「壓垮婚姻的最後一口滷味」

．「這故事我打87分不能再高了」



有網友歪樓，開玩笑地說：

．「滷味哪裏買？」

．「為了滷味甘願不要老婆孩子，不認岳父，這滷味應該厲害的不得了」

．「有人跟我一樣想知道這家滷味在哪裏嗎？想買來吃吃看，離婚滷味到底多好吃」

．「這滷味應該很厲害，求分享！」



也有網民表示：

「這不是單純為了滷味，只不過滷味是最後一根稻草罷了！只是很疑惑，為離婚麼現在的婚姻都會為了這種婚前就能發現的事情鬧不愉快？這位丈夫擺明就是一個小氣又大男人主義的人，婚前看不出來嗎？還是就這麼着急結婚？我不相信正常交往三年四年會沒發現他的小心眼！女方也是，既然在意為離婚麼不先溝通，要背着丈夫跟別人抱怨？如果打圓場算溝通那為離婚麼又還要跟別人說？你們倆才是最親密的人欸！他不在意妳的感受你也沒尊重他的感受呀」



其實這些都是表面的原因、是冰山的表層，最根本的重點在「不愛了」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】