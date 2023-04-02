離婚｜愛妻號事事遷就仍常被老婆喝罵　年屆40終忍痛結束24年婚姻

「我就是太呵護她，所以才會造成今天她的懶惰跟無能。」遇上對的人，是彼此的生命一同成長；錯的人，就算再忍，也終究無法一起走到最後。



一名網民在FB群組吐露自己心聲，並堅決結束多年婚姻。「對妳我已經付出快400萬（編按：台幣，下同），卻沒有一樣東西是我的，今天妳不高興就叫我滾，要利用我的時候，就說我有老公，沒有利用價值的時候，我只是個司機，謝謝妳的24年，讓我從一個18歲男孩，變成一個思想成熟的40歲中年大叔。」

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事主在Facebook《離婚討論區》傾訴內心龐大的痛苦，他18歲至今，奉子成婚，認識老婆24年，老婆工作總共沒超過3年，對老婆過度的呵護，使她長期在家擺爛，「我上班衣服都是自己洗，自己披，買透天3樓半，她一個月整理一次，只有拖自己房間，其他樓層都我拖加掃，她不會煮飯，每天吃外食。」

除此之外，老婆對於事主的財產也視為自己的專屬物品，事主過去把舊房子賣掉，拿到現金230多萬，竟全部被她拿走；後來又買了一間新房，事主又全額負擔房貸、生活費，家電都是他買；他過度寵妻還不只這樣，包含小孩大學學費、生活費、住宿費，還有家裏的保險費，也都是事主負擔。

「不僅如此，當初買房子還要用她的名字，買車80萬錢她先墊，叫我每個月還她12000元，保險我出，稅金我出，保養我出，已經付出快400萬了，卻沒有一樣東西是我的。」對於這段關係的折磨，婚姻關係慢慢出現裂痕，老婆一不高興就叫事主滾，這一忍，就是24年的感情，如今事主終於要放棄。

「祝福我吧！放我走，也放妳自由，小孩22歲了！也知道我們沒有感情了謝謝妳的24年，讓我從一個18歲男孩，變成一個思想成熟的40歲大叔。」

對此，網民給予安慰外，也表達一些對事主的看法：

．「放手是最好的決定」

．「這也怨不得別人。要嘛早點逃，要嘛少點寵，都不會是這樣」

．「有時候真的是自己造成的」



究竟，在婚姻裏，怎麼不成為寵妻魔人，又或是把丈夫服侍成大型垃圾？對於這些議題，《幸福熟齡》就曾因電影《一家之主》而在報道中提出理想家庭的經營模式相關論點。

一家之主，讓人想到新時代女性崛起的媽媽，又或是傳統父權下的爸爸，但實際上倘若每一個人都願意為家庭付出，那麼都具備了一家之主的潛質。「沒有人是局外人，扛起一個家只限於一個人都是不公平，每一個人都是家庭中不可或缺的力量。」

「很多時候，責任，都是自己過度追加，而不是別人強加。」在關係裏不一昧當付出的人，偶爾也要露出自己的鋒芒，去拒絕去對抗，去讓彼此明白那些「耗費心神的愛」一點也不理所當然：每一個人的真心，都應該被珍惜以待。「若真心始終不被呵護，放棄也是一門人生功課，放自己好過，一切盡力過就好。」

婚姻，應該是互相扶持，活成更好的彼此，而不是一點一滴消耗對人世間的熱情。「我們都是受過教育的人，能更堅定地去選擇想要甚麼樣的人生，你又怎麼會覺得另一半就是自己的天呢？你的天是你自己啊，要多高就能有多高。」

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【本文獲「今周刊」授權轉載。】