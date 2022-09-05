慳電｜用冷氣機除濕較化算？專家「這樣說」　網民建議使用抽濕機

香港位於亞熱帶氣候區，時常讓人感到悶熱、潮濕，電費也成為許多小資族關心的熱門議題，對此，有網友就在Facebook發問，開除濕跟開冷氣哪個比較省電？帖文一出立刻引起其他網友留言回應。



開冷氣和除濕哪個比較省電？專家實測公佈正解

一名網友在Facebook「爆系知識家」詢問，由於最近濕氣很重，想詢問「開冷氣和除濕」哪個會比較省電，他表示，自己上網爬文發現說法不一，怕看到農場文，並強調「是要人不在的時候開的，而且會開很久」。

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此文一出，立刻引起許多網友留言回應：

．「開冷氣跟除濕都會降低室內溫度，每降低一度耗能都一樣」

．「開除濕機如果人在裏面會不舒服，開冷氣除濕會比較舒適」

．「開『冷氣』除濕，不要開『冷氣的除濕』除濕喔！」

．「我家兩個月正2房電費冷氣24小時23度開着是2300元台幣（包含其他家電），冷氣其實是可以達到除濕的功能的，除濕強低跟設定溫度有關係，越低除濕就越好！」

．「如果你是變頻冷氣 我建議妳開冷氣的除濕功能即可」



根據《三立新聞網》報道，3C家電達人小二曾將冷氣模式、除濕模式跟除濕機進行比較，結果發現「冷氣模式」的除濕力最強，他也說明，除濕模式相對比較耗電，在同樣的濕度變化下，除濕模式雖然比除濕機所消耗的時間少了3分之1，卻更耗電2倍，對此，他也建議大家可以多利用冷氣模式除濕，既快速又能省電。

不過，也有許多網友建議原事主購入除濕機，表示除濕效果會比冷氣的除濕功能更佳：

．「冷氣都開哪有省電 用除濕機才是省電用，冷氣開除濕只有除濕機的1／3功效」

．「我覺得冷氣的除濕功能還好」

．「 如果平常濕度？高用冷氣，高濕度加低溫用除濕機」

．「除濕機除濕的效率比冷氣好，而且中高階的除濕機可以設定濕度，這是冷氣沒有的」



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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：開冷氣和除濕哪個比較省電？專家實測公布正解，這模式反而耗電2倍】