母親節2023｜共渡難忘週末｜陶瓷工作坊、蒙古包體驗、親子攀岩

母親節2023，不知道父母們怎樣計劃與孩子們慶祝就節日呢？不如跟孩子共同做手作、在外露營，甚至去環境一流的餐廳食自助餐，好好慶祝母親節吧！



【01空間優惠】親子陶瓷工作坊

專為初學者而設的親子陶瓷體驗班，適合3至12歲小朋友。除了可以展現小朋友藝術的一面，更可訓練小手肌及觸覺。小朋友與爸爸媽媽可即堂為作品上色，將呢份童年回憶永久保存！零基礎亦能一堂內完成塑形及上色步驟，主題不限，可自由發揮。作品經1200度高溫燒製，絕對安全。

01空間優惠價：

$620/1成人＋1小童合共1件手捏作品，可自選陶瓷耳環/飾物/小碟/飾物碟/小碗/擺設/筆筒等 （原價：640，97折）

$700/1成人＋1小童合共2件迷你拉坯作品，可自選清酒杯/豉油碟尺寸等作品 （原價:：720，98折）

$780/1成人+1小童合共1件拉坯作品，可自選杯/碗/碟 （原價：800，975折）

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【01空間優惠】大棠蒙古包體驗 | 綠行鳥營地

Greenobo綠行鳥營地位於元朗大棠，毗鄰荔枝山莊及大棠郊野公園，佔地8萬尺。營區內設有食物冰箱、男女洗手間及冷熱水淋浴設施，設有大量泊車位等。

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01獨家優惠：

星期一至四 (非公眾假期)



4 人營：$1,800（原價: $2,000）

5 - 6 人營：$2,160（原價: $2,400）

7 - 8 人營：$2,520（原價: $2,800）

星期五、六、日、公眾假期及假期前夕



4 人營：$2,160（原價: $2,400）

5 - 6 人營：$2,520（原價: $2,800）

7 - 8 人營：$2,880（原價: $3,200）

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【01空間優惠】挪亞方舟度假酒店 豐盛閣｜窩心頌饌母親節自助餐優惠｜茶寐饗宴環球海鮮自助晚餐｜宇治醇逸海景下午茶｜低至8折（需3個工作天前預訂）

－ 餐廳介紹 －

位於香港挪亞方舟度假酒店內之豐盛閣餐廳設計時尚，讓您於舒適的環境中一邊享受精緻的國際美食，一邊欣賞窗外旖旎風光，飽覽東灣沙灘、青馬大橋及汀九橋的優美景致。無論任何時候，豐盛閣餐廳的美食與美景，定必令您滿足而歸！

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－ 方案介紹 －

1. 茶寐饗宴環球海鮮自助晚餐 (星期五至日、公眾假期及其前夕)

一位大人/兒童享用自助晚餐

內含10%服務費

用餐時間：晚上18:00-21:00

適用於2023年4月4日至7月2日（4月7-10日，5月13/14除外）

2. 海景下午茶 - 兩位用（適用於所有日子）

海景下午茶主題：「宇治醇逸海景下午茶」(適用於2023年4月1日至6月30日)

兩位享用

內含10%服務費

用餐時間：下午 15:00-17:00

3. 【窩心頌饌母親節自助餐】

在一年一度的母親節，齊來以巧奪心思的滋味盛宴向媽媽表達綿綿愛意，豊盛閣餐廳特別呈獻一系列環球美饌，包括冰鎮海鮮及刺身壽司、有機露絲瑪利香烤羊架、燒美國有骨肉眼、慢煮西班牙杜洛克豬柳、柚子薑蜜煎比目魚柳及綠茶豆乳花膠雞湯麵。更有琳瑯滿目的茶系風味甜品如洋甘菊茶士多啤梨芝士餅、香片茶栗子餅、伯爵茶焦糖布甸及炭燒咖啡杏仁長條蛋糕。自助晚餐更包括豐饒鮮美的麵包蟹、加拿大鱈蟹腳及波士頓龍蝦與令人回味無窮的香煎鴨肝配麼麼皮及紅棗蟲草花鮑魚雞煲。讓你與摯愛家人可一邊享受豐盛佳餚一邊飽覽醉人青馬大橋景色。

自助午餐



用餐日期：2023年5月13-14日

用餐時間：12:00-14:30

優惠：成人HK$385 /小童HK$265 （原價：成人HK$398，小童HK$268）

**每位母親可獲贈 「紅棗雪燕芋圓糖水 乙客

自助晚餐



用餐日期：2023年5月13-14日

用餐時間：17:30-19:30 / 20:00-22:00

優惠：成人HK$578 /小童HK$298（原價：成人HK$598，小童HK$358）

**每位母親可獲贈 「紅棗雪燕芋圓糖水 乙客