親子好去處｜玩樂必去LEGO®好友派對 認識８位新LEGO® Friends

最近家長正愁着假日帶孩子外出玩樂，不少商場舉辦了限定活動，可參考以下的親子好去處，為孩子們營造一個難忘又好玩的假日。以下介紹LEGO®「House of Friends」好友派對、TinyTAN FUN PARK、侏羅紀恐龍探險樂園及小白兔音樂農莊。



奧海城：LEGO®「House of Friends」好友派對

LEGO® Friends推出八位個性、背景、喜好等多元的新角色，伴隨而來的亦有多個全新場景組合！為讓小朋友能透過角色扮演遊戲了解個人喜好，同時學會朋友的重要性，培養人際溝通技巧，樂高即日起至3月26日期間，於奧海城2期舉辦「House of Friends」好友派對，邀請小朋友帶同摯友一起來到繽紛歡樂的派對中盡情玩樂。

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派對設有五大主題拼砌專區，主題環繞新朋友的日常，體驗不同的興趣，亦有小朋友最愛的魔法世界 - LEGO®《魔雪奇緣》及LEGO®《哈利波特》。小朋友不單可以投入拼砌樂中，當中亦有多個打卡位讓小朋友可以跟新認識的朋友拍照留念。而參與派對，並完成五大主題拼砌專區小任務的小朋友，更有機會獲得LEGO精美「小狗積木包」，把派對的氣氛推至高峰！

「House of Friends」好友派對詳情：



日期：即日至3月26日

開放時間：中午12時至晚上8時

地點：奧海城2期地下活動大堂

【01空間優惠】侏羅紀恐龍探險樂園香港站

侏羅紀恐龍探險樂園展出多隻栩栩如生的恐龍，並為香港觀眾帶來各種興奮刺激的活動：包括在幽暗的森林中探險，尋找隱藏在恐龍間的捲軸，解答關於恐龍的問題；扮演考古學家在沙池中挖掘恐龍化石；騎上仿真會動的恐龍成為小小馴龍師；喜歡模型的小朋友，可嘗試與家長一齊組裝恐龍模型；更可在恐龍街機遊戲中挑戰自己；在霸王龍滑梯和遊樂場等盡情玩樂。

大家可跟隨恐龍的咆哮，來一起完成所有任務！在各個主題區域收集恐龍印章，萬勿錯過與館內恐龍合照的機會。

01空間優惠及套票價錢：

早鳥優惠（2023年2月20日 – 3月20日）

成人門票（適用於身高超過1.5米人士）：$95/100分鐘

小童門票（適用於身高介乎0.9米*至1.49米人士）：$192/100分鐘

親子套票（包括成人及小童門票各一張）：$267/100分鐘（額外慳$20）

正價（2023年3月21日或以後）

成人門票（適用於身高超過1.5米人士）：$148/100分鐘

小童門票（適用於身高介乎0.9米*至1.49米人士）：$228/100分鐘

親子套票（包括成人及小童門票各一張）：$338/100分鐘 (額外慳$38，不適用於下午6時後之場次)

下午6時後之場次優惠（2023年3月21日或以後）

成人門票（適用於身高超過1.5米人士）：$95/100分鐘

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【01空間優惠】小白兔音樂農莊入場套票｜元朗

讓孩子們透過各類形活動挑戰自我，學習自立 ; 透過親子活動，增進家長與孩子們溝通與關懷，同時讓家長們放下日常緊張的生活節奏與孩子們過着悠閒輕鬆的一天。

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01空間優惠價 ：

星期二至五、非公眾假期

一人套票：$128 (原價: $130)

二人套票：$250 (原價: $260)

01空間優惠價 (適用於星期六，日及公眾假期)

一人套票：$198 (原價: $210)

二人套票：$380 (原價: $420)

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LCX：TinyTAN FUN PARK

BTS 防彈少年團角色「 TinyTAN 」在全球各地一直大受歡迎！今個春天，繼日本巡迴後， Bandai Namco 「 TinyTAN FUN PARK 」首次破天荒來到香港！ 由 2023 年 3 月 10 日至 4 月 16 日 7 位可愛的 TinyTAN 將特地來到 LCX 與大家見面！大家除了可以跟他們合照外，還可以在期間限定店購買香港限定精品，滿載而歸！

第一站：與《Dynamite 》造型的 TinyTAN 見面

相信大家對獲獎無數並登上美國《Billboard 》百大單曲榜冠軍的神曲《 Dynamite 》毫不陌生！今次 7 位 TinyTAN 角色化身成近 1 米高的立體公仔，以《 Dynamite 》 MV 中的經典造型現身，還擺出可愛的表情和酷炫的舞姿來迎接大家。你們除了可以來 LCX 跟他們合照，還可以帶同自己的 TinyTAN 在唱片店前打卡，重現 MV 中的 名場面。

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第二站：開啟Magic Door 尋找夢想

TinyTAN相信每個有夢想的人都有一道 Magic Door 讓願望成真！來到第二站， TinyTAN 為你呈現《 Dream ON 》 MV 裡面的紫色場景，還將夢幻的紫色巨型鯨魚帶到 LCX ！只要點擊現場熒光幕上的「 Magic Door 」，可愛的 TinyTAN 便會穿過魔法大門現身。快來許願，看看哪一位 TinyTAN 角色穿過魔法大門，跳出來與你合照吧！

第三站：到訪「TinyTAN FUN PARK Hong Kong LCX 」期間限定店

來到第三站，你們可以到訪以《 Butter 》 MV 為靈感所佈置的期間限定店！店內搜羅了近百款日本直送精品，包括《 Dynamite 》和《 Butter 》主題的精品，當中有 4 款只在 LCX 期間限定店出售的香港限定商品，等著你們帶回家！

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【01空間優惠】DISNEY IN CONCERT: LIVE YOUR DREAM

無論您是個有夢想的人，或者是願意成就他人夢想之人，又或者只是個淘氣鬼，我們都邀請您加入我們的迪士尼夢想成真音樂會。 因為唯有迪士尼能為您實現夢想。

迪士尼音樂會為您精心挑選有史以來最著名的經典歌曲，通過迪士尼原著動畫、結合令人難忘的旋律和電影序列的視角，探索經典故事以及人物和主題。 配搭上悠揚的交響樂曲和四把來自美國的美妙歌聲，餘音裊裊的將故事栩栩如生的展現在你的眼前。

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Disney in Concert:Live Your Dream (2023)

日期：2023年4月7日 (五) & 4月8日 (六)

時間：11:00 及 16:00 (共四場)

演出時長： 約110分鐘（包括一節15分鐘中場休息）

地點：九龍灣國際展貿中心3樓 匯星 (Star Hall)

票價：CAT1 - 4｜HK$580, HK$480, HK$380, HK$280

售票：

4月7日 (五) 11:00 及 16:00

4月8日 (六) 11:00 及 16:00

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