親子好去處｜活潑、愛刺激的孩子必玩｜滾軸溜、室內攀爬、恐龍展

你的孩子電力十足、活潑好動又愛刺激嗎？以下介紹三個親子好去處，絕對適合你的小朋友來放電！即睇三個好玩又刺激的活動，然後到以下連結預約！



【01空間優惠】兒童滾軸溜冰體驗課程 01獨家優惠低至6折 (需兩天前預約)

假如你想為你的小朋友培養一項健康又有發展潛力的興趣，滾軸溜冰是一個很好的選擇。滾軸溜冰不但可以訓練兒童的平衡力外，亦有相當大的潛力可以讓孩子培訓成精英運動員。

兒童滾軸溜冰體驗課程可以先讓孩子作前期體驗，了解孩子的興趣及能力，亦也是一個很好的機會了解一下本校的師資及教學質素。

兒童滾軸溜冰體驗課程已包括借用滾軸溜冰裝備，家長無需擔心購買滾軸溜冰裝備的問題。參與一次體驗課程可以清楚子女的興趣、了解我們的教學質素。如果子女已經懂得基本水平的滑行，參與體驗課程可以令我們了解學員水平並能為他們推薦合適的班組。

對象：4-17歲兒童

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01空間優惠價



單人票價: HK$250 (原價)

01空間特別優惠: HK$199

雙人票價: HK$500 (原價)

01空間特別優惠: HK$299

教練比例：

體驗班教練學生人數比例最多為 1:4

時段：

12:00 - 12:45

13:00 - 13:45

14:00 - 14:45

15:00 - 15:45

16:00 - 16:45

17:00 - 17:45

18:00 - 18:45

*請注意購買票類前建議先向主辨單位查詢有關時段是否有空檔以及確認時段，《香港01有限公司》不會作退款安排。購票後商戶也會約於2工作天內聯絡和確定。

如有需要參與其他時段/如有特別要求可與商戶自行聯絡後再經《香港01有限公司》購買。

兒童滾軸溜冰體驗課程 01獨家優惠低至6折 (需兩天前預約)

【01空間優惠】荃灣Triangle Plus 室內歷險攀爬樂園

位於荃灣PLAZA 88，佔地30,000呎的親子歷險攀爬樂園 - Triangle Plus ，樂園由六大極具挑戰性及多元化的設施所組成，場內更設有3間派對房間及「Triangle Cafe」餐飲區，為您帶來獨一無二的親子歷險體驗！

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讓小朋友在專業攀岩教練團隊的帶領下，從玩樂中學習新技能，感受最原始的快樂！ 1998年於保加利亞創立的Walltopia，為攀岩業內首屈一指的室內攀岩運動品牌，是目前世界上最具影響力的攀岩牆供應商。

Triangle Plus 由Walltopia提供各種設備，所使用產品及物料，均取得歐盟標準認證，在安全性上毋庸置疑。場內更設有專業教練駐守並提供指導，為您及您的小朋友提供安全可靠的訓練及玩樂環境。

+ 3

門票及價錢：

星期一至五 (非公眾假期)



一人票： HK$248

二人票連 $20 現金券： HK$496 （原價: HK$516）

親子票 （一位4 - 7 歲小童 + 一位成人）：HK$378

親子票 （兩位4 - 7 歲小童 + 一位成人）：HK$626

10次共享套票：$1,998

星期六、日或公眾假期



一人票： HK$298

二人票連 $20 現金券： HK$596 （原價: HK$616）

親子票 （一位4 - 7 歲小童 + 一位成人）：HK$448

親子票 （兩位4 - 7 歲小童 + 一位成人）：HK$746

星期一至日 （連公眾假期）



10次共享套票：$2,480

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【01空間優惠】侏羅紀恐龍探險樂園香港站 - 入場門票2023

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侏羅紀恐龍探險樂園

The Jurassic Dinosaur Adventure Park



侏羅紀恐龍探險樂園於澳門揭幕，繼巡迴新加坡、馬來西亞及泰國後，香港將會成為下一站，並於2023年3月24日至5月28日於九龍灣國際展貿中心B1層Let’s Play Entertainment Centre盛大舉行。

侏羅紀恐龍探險樂園展出多隻栩栩如生的恐龍，並為香港觀眾帶來各種興奮刺激的活動：包括在幽暗的森林中探險，尋找隱藏在恐龍間的捲軸，解答關於恐龍的問題；扮演考古學家在沙池中挖掘恐龍化石；騎上仿真會動的恐龍成為小小馴龍師；喜歡模型的小朋友，可嘗試與家長一齊組裝恐龍模型；更可在恐龍街機遊戲中挑戰自己；在霸王龍滑梯和遊樂場等盡情玩樂。

各位大小朋友，請跟隨恐龍的咆哮，來一起完成所有任務！在各個主題區域收集恐龍印章，當然萬勿錯過與館內恐龍合照的機會。

立即行動，讓我們一起盡情玩耍和咆哮吧！

日期：2023年3月9日 – 5月28日

地址：九龍灣國際展貿中心B102-108 Let’s Play Entertainment Centre （佔地約12000平方尺）



普通日子（不包括星期六、日、學校及公眾假期） 1400 – 1940

特別日子（星期六、日、學校及公眾假期） 1000 – 1840

門票資料



成人門票（適用於身高超過1.5米人士）：$148/100分鐘

小童門票（適用於身高介乎0.9米*至1.49米人士）：$228/100分鐘

親子套票（包括成人及小童門票各一張）：$338/100分鐘 (額外慳$38，不適用於下午6時後之場次)

下午6時後之場次優惠（2023年3月21日或以後）

成人門票（適用於身高超過1.5米人士）：$95/100分鐘