斷捨離｜老公提早退休她憂錢不夠用　怎知做3件事家庭支出即減4成

台灣理財專家十方的先生在2020年因為身體因素，不得不離開高科技業。雖然她已經為退休這件事準備了10多年，家庭被動收入也早就超過先生的年薪，然而少了每月薪水收入，她一度很焦慮。



為了減輕焦慮，她開始清理櫃子：雪櫃、鞋櫃，以及保養品。清理完後，奇妙的事發生了，她的焦慮感降低一大半，半年後，家庭年支出居然降低3~4成，而且她一點痛感也沒有。當心情穩定後，她的理財也更順遂。

懂得為家居開支「斷捨離」，就可減少生活上的財務壓力！（按圖了解）

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「其實你不需要那麼多東西！」十方強調。

她是台灣成大佛教哲學博士，研究生時當一位師父的研究助理，「一次我跟着師父去吃飯，他告訴我下回取菜時觀察自己的飯盒有沒有剩，如果有剩，代表妳拿得太多了。」

「師父教我要隨時保持警覺心，這叫提升覺察力。」年輕時聽到這些，她記在心裏，卻很難做到。她笑道自己有10年時間跟着先生長駐上海，每回在機場免稅店總是忍不住買「兩盒、兩瓶」更划算的彩妝、保養品，「我就會一直買。」

第一步：清理鞋櫃

直到先生離開職場，她才回頭檢視家裏的物品。第一個步驟，打開鞋櫃開始清理，「我把沒有穿的鞋子扔在一邊，常穿的鞋子留在架子上。然後盯着它們，問自己：『我需要多少雙鞋？』」

那時，十方盯着要扔掉的一雙黃色高跟鞋，買的時候花了3000元，「我問自己，要花多少個小時工作才可以買到這雙鞋？換算下來是，要花一整天工作，才有辦法買下它，而我想要扔掉它。我就做這件事情。」

最後，她丟到只剩下10雙鞋。她留下的每雙鞋子的功能都不同，「其中4雙是穿給人家看的，像每次上電視就是2雙輪流穿。」

第二步：清理雪櫃、保養品

接着，清理雪櫃。十方指出，雪櫃最容易藏着太多食物。她先打開冷凍庫，觀察有多少東西已經凍了半年，其實不需要又沒有扔掉，如蛋餅、水餃，這些食物經常不小心買太多。

「我去檢查到底3個月有沒有吃完一包蛋餅？這件事情讓我陷入沉思，然後把放了一年沒有吃掉的部分扔掉。」

接着，清理保養品櫃，看到自己多年來囤的美妝和保養品，如精華液、睫毛膏、胭脂等。再去盤點自己一年會用多少，減少隨手購物的壞習慣。

第三步：觀察用餐習慣

她常吃自助餐，此時有意識的觀察自己的餐盤，吃飽後有沒有剩下來？如果有剩，下一次就讓自己減量、拿到剛剛好。拿到剛好之後，再檢查自己吃完後會不會覺得飽。

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了解自己需要多少 活得滿足而無剩餘

做完這些清理後，她發現自己的欲望沒有那麼高了，原來只要10雙鞋、4個包、33件衣服就夠了。同時，更能掌握家裏的食材，像一周只需要用2根蘿蔔，就不需要買一袋，「當我很清楚每個月需要多少就不會去囤。」

透過這三個件事，她的消費意識才覺醒，學習不浪費，並知道甚麼是「知足」。此時的她才真正做到師父教她的：只拿自己需要的。

十方說明：「甚麼叫做省錢？不是摳刻自己，而是活得剛剛好，足夠滿足而無剩餘。」例如，當她明瞭自己一年只會用掉一支半睫毛膏，就不需要買兩支。

「省錢為甚麼難？就是因為我們不知道自己需要多少？」她強調：「我們從來沒有去盤點人生需要多少，因為我們不知道欲望的界限在那裏？ 」當她開始清理後，才知道這件事對省錢來講有多重要。

十方不買名牌包，她的錢永遠只放在資產，資產是一直會把錢流進來的，如股票、房子、公司。一個名牌包30萬元台幣，可以生多少股利啊！你去買名牌包彷彿是放棄了自由。名牌包誠可貴，但自由更可貴。

理性購物不買第2件 咖啡不寄杯

「覺察力就是賺錢能力；覺察自己需要什麼、需要多少。」十方進一步說明。

自從懂得這件事後，去大賣場購物就很理性，她絕不買家中目前不需要的物品，「如果有推銷員說，妳再加買一件，第二件7折，我不會買。」

「買咖啡時，店員問我要不要寄杯，我都說不要，那是引誘我再回去。我不一定要喝第二杯，因為寄杯了，就非喝不可，反而會花更多。」

「如果把這些意識，以及購物原則放在心裏，不用記帳，自然就會降低支出。」十方強調，清理需要一段過程，不要逼死自己，不要想一天就做到。像她也是花了好幾年時間才做到。

近期在出版的新書《上班族提早退休金錢課》中，十方分享了這段心路歷程。她希望大家都能學習過著不焦慮、自在、知足的「成熟退休」生活。

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