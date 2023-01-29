婚姻｜不再吵架、提離婚？不是雨過天晴　5跡象代表他遲早離開你

台灣藝人小甜甜（張可昀）和老公宋先生（宋晉賢）離婚新聞，成為媒體焦點。其實，在爆發家暴事件前，小甜甜就不斷的提到離婚。「離婚」兩字，似乎是很多人在表達對婚姻不滿時的關鍵字，當對方吵架時提離婚，一開始都還有挽回的餘地，如果一方吵到最後累了，吵都懶得吵了，才是真正的警報。以下5跡象，是你可以觀察與思索的。



藝人小甜甜（張可昀）和老公宋先生（宋晉賢）爆發家暴事件後，已經向法院申請保護令，提出離婚訴訟。事件因為雙方友人與兩人教會「藝起發光」成員，爆出許多新聞，近日一直成為媒體焦點。

哀莫大於心死，當另一半連「離婚」二字也不再說時，你更要擔心：（按圖了解）

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不斷提離婚的心態

其實，在爆發家暴事件前，小甜甜就不斷的提到離婚。宋先生說，小甜甜在懷孕的時候，就老為了很小的事說要離婚，讓他覺得小甜甜把結婚、離婚當兒戲。而小甜甜過往上節目，確實常在分享婚姻生活時提到要離婚。當時外界都以為是為了節目效果。

「離婚」兩字，似乎是很多人在表達對婚姻不滿時的關鍵字，或許是在雙方吵架時脫口而出，或許是在向親友傾訴時提及。畢竟，沒有甚麼行為比「斬斷」兩人關係更能宣示自己的不滿。有的人聽到伴侶第一次提到「離婚」會極度震憾，久久不能自已，或許這兩個字的重量會讓很多人痛定思痛，積極尋求改變之道。

一開始提離婚，多半是一種警示

一開始說出口的「離婚」確實多半是一種警示，對方在告訴你「我對這樣的狀況很不滿」「我對這樣狀況無法接受」「我們的相處模式有狀況」，很少人第一次提到「離婚」，就是鐵了心決意要做，通常只是希望對方正視問題的嚴重性。

也因為這樣，多數人不懂對方提到「離婚」的真實意涵，會把它當成氣話，因為每次都這樣喊，也沒真的離婚，吵架完也和好了。日子一久，最後聽到「離婚」兩字，往往沒有太大反應，只覺得「又來了」，不當一回事。

但其實，你的沒反應或是輕蔑態度，可能醞釀了兩人最終分開的結局。有一天，他會真的一點都不愛你，不帶一點情緒，淡淡的卻堅定的來跟你談離婚。

當對方吵架時提離婚，一開始都還有挽回的餘地，如果兩人的糾結一直無法調整，對方最後也累了，吵都懶得吵了，才是真正的警報，這時候想挽回的難度就太高了。以下跡象，是你可以觀察與思索的。

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1.不再對你生氣了

你發現他對以前你會惹他生氣的事，不再動怒，他好像對你沒有任何期待，你想怎麼做他都沒有意見。一開始你還覺得好自由，覺得兩人的關係現在正是舒服的時候，卻渾然不知他已經把你「放生」了。

2.不再想掌握你的行蹤

以前會問東問西，想知道你在哪裏，在做甚麼，太久沒有你的訊息，沒接到你的電話，他就會不習慣，就會焦急想找你。但現在你去哪裏，他完全不想管，也不再打電話給你了。

3.講甚麼他都很冷感

以前兩人會有共鳴的話題，他似乎沒有興趣了，你問一句他才禮貌的答一句，回答時甚至沒有抬頭看你一眼，有時候他像是沒聽到一樣。

4.覺得他很忙，卻不知道他在忙甚麼

他的朋友的聚會變多了，但是不再邀你一起參加，下班後，他總是安排好自己的活動，休閒、運動或進修，他過得好充實，但就是與你毫無相關。工作方面，你忙他也忙，以前他會告訴你他的工作內容，你多少知道另一半忙得昏天暗地，是為了甚麼，不管是專案、企畫、活動，聽他喊苦聽他抱怨，你都能窺見他在做些甚麼。但現在，他還是一樣忙，但你卻不太清楚他在忙甚麼了。

5.很排斥你身體的接觸

有人認為這對於有孩子的夫妻來說，不太容易判斷，因為有孩子之後，性事本來就會減少。但判斷的關鍵不在次數，而是感受，你會覺得對方是排斥的。甚至不用到性事，他對於擁抱接吻也都很排斥，你會有一種你在強迫他的感覺。

沒有期待，沒有傷害，最終就是分開

如果已經出現以上跡象，那你們正在走向離婚的路上。如果另一方發現，沒有你，我過得一樣，甚至比有你還要好，那麼這段關係只會讓他覺得「食之無味，棄之也不可惜」。

雖然說沒有人想爭吵，也沒有人鼓勵用「離婚」兩字來表達不滿，但從「還會想爭吵」這件事來看，對方還有渴望你改變的心態。如果你可以好好面對爭吵，冷靜去想想雙方如何改善，甚至是無解，但你讓對方感覺到你有想要改變的誠意，其實婚姻都不會走到一定的離婚的地步。

當愛已經不見了，當爭吵都可以省下，這種淡淡的哀傷，都是期待對方改變，卻無數次落空的結果。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：不再吵架不再提離婚，你就當沒事？心死的人挽不回，5跡象告訴你，他遲早要離開】