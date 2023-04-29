婦女健康｜每到經期便肚屙？連同3個徵兆出現 或是這器官出毛病
撰文：親子王國
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不少女士一有月經期就會肚屙？萬一出現三個症狀就要加倍留神！
台灣一位婦產科醫生分享，提到有不少年輕女士來月經時就會出現腸胃症狀，例如肚脹、有脹氣、肚屙等問題，可是有不少人卻以為是正常現象。不過，如果有肚屙甚至出現血便，都有機會是因子宮內膜異位而引發，應到婦產科接受檢查！
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【本文獲「親子王國」授權轉載，原文：【女士健康】女士經期肚屙因腸胃差？醫生：或與子宮內膜異位有關！】