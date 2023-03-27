女性健康｜陰道有分泌物是否正常？醫拆解3要點一情況恐黴菌感染

女性朋友們上廁所時，有時候發現自己陰道分泌物特別多，為了保持清潔與乾燥，有些人會習慣使用護墊，但是更換頻率太少、甚至天天使用，婦產科醫師就曾遇過患者錯誤使用護墊，反引起外陰皮膚炎、毛囊炎、濕疹，尤其是天氣悶熱的夏天時要更加留意。



陰道分泌物是否異常可觀察三大指標

「陰道分泌物這麼多是正常的嗎？ 」「顏色黃黃是有問題嗎？」上述類似的問題，是婦產科醫師們時常被詢問到的疑惑，從青春期的少女到更年期的婦女，似乎都誤以為「陰道應該是完全乾爽的」、「內褲上不應該出現任何的分泌物，除了在生理期以外」。

如何分辨陰道分泌物是否異常？（按圖👇👇👇）

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台中榮總婦女醫學部主治醫師謝筱芸解釋：「其實陰道每天會產出1-4cc的分泌物，4cc 可以讓一塊七公分的護墊八分滿。特別在排卵期時子宮頸的分泌物會更多，多半呈透明或淡乳白、淡黃色。 」

其實陰道分泌物的組成來自子宮頸、陰道黏膜代謝的細胞、外陰口的巴氏腺等，以及很重要的乳酸菌 （益菌）製造的乳酸和蛋白質，只是該怎麼觀察自己分泌物有異常，應該要看醫生？謝筱芸建議可以從以下三大要點注意起：

1. 是否有出現不適感：出現嚴重的搔癢感會讓人忍不住想抓，或是半夜睡到一半被癢醒。

2. 觀察是否出現異味：因陰道有乳酸菌正常的分泌物聞起來帶點酸味，若聞起來是魚腥味就要警覺。

3. 觀察出現異常顏色：正常應為透明、白色，若出現黃綠色、綠色、血色，甚至有些會呈現塊狀就需要就醫。

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謝筱芸提到：「正常分泌物會是透明、帶點黏稠，一整天下來到下午傍晚時，它會呈現白色偏硬，像是乳酪狀狀態，但若是一開始流出來時就是『塊狀』有可能是黴菌感染。」專業的婦產科醫師會夠過內診，檢視陰道內壁的分泌物做出初步的判別。

少數狀況患者可能投以抗生素後，症狀仍沒改善，或是治療完後又復發，這時可能將分泌物進行檢驗，看是否會培養出特別的菌株，同時也確認是否為複雜性感染。

NG習慣反釀感染！天天用護墊、用濕紙巾擦拭

只是女性常常為了避免分泌物沾到內褲，都習慣使用護墊，但謝筱芸從臨床上觀察發現：「護墊即使再頻繁更換，仍如同一天換好幾個口罩，不管哪個口罩都還是不太透氣，有些患者用了護墊後反而引起外陰皮膚炎 、毛囊炎或濕疹 。」

並不建議天天使用護墊，考量到排卵期前後分泌物比較多，謝筱芸建議：「這段期間可以帶一條免洗褲，因為是單包裝、材質也是也是棉質的，當分泌物比較多，濕濕的引起不舒服就可更換免洗內褲。」

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尤其近年來生理褲、月經褲的研發，同樣像是內褲的材質，謝筱芸說：「生理褲有一定的吸水能力，大概相當於一片護墊的吸水量，若非生理期前不是第一天經血量就非常大的人，使用生理褲、月經褲會比護墊的更佳。」

雖然沒有夠大型的研究能證實護墊有害陰道健康，就算一天換許多次護墊陰部還是不透氣；想想Covid-19這幾年，多少民眾因為整天佩戴口罩而到皮膚科報到，護墊對陰部也是同樣的道理。

另外，還有個女性常見的清潔錯誤習慣，每次小便完都用濕紙巾擦，反而容易引發發炎，謝筱芸提到：「濕紙巾加防腐劑，對細嫩的外陰皮膚、尿道口黏膜仍是清潔力過強，應該用乾式衛生紙輕壓尿道口，除非是月經來量比較多，或是分泌物太多才需要使用濕紙巾清潔。」

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三種狀況下較易出現陰道感染

正常陰道因為乳酸平時呈弱酸性pH 3.5-4.5 ，但月經來時血液屬於中性pH 7.4從陰道流過，謝筱芸說明：「這時候改變陰道的酸鹼值，而中性環境並不利於乳酸菌的生長，因此月經剛結束的那幾天特別容易陰道感染，或是在性行為後精液進入或缺少荷爾蒙保護，以及停經後容易陰道感染。」

謝筱芸分享臨床上的個案，患者除了月經來的那段時間之外，因為經血不會覺得分泌物有困擾，可是其他的三個禮拜，除了月經之外的時間幾乎都在用藥。

提醒女性朋友，日常生活中觀察分泌物是否正常，如果有異常需要及早就診，若是細菌、黴菌感染造成的陰道炎需要積極治療，若沒有找到根本原因、改善不良生活習慣，可能復發率極高。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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