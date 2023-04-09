月經｜有灰色、黑色月經？5種顏色反映健康狀況　現6狀況快就醫

月經顏色除了會隨著經期開始、結束而出現變化，也會反映身體的健康狀況；究竟黑色、咖啡色月經代表什麼意思？粉紅色月經是正常的嗎？《Hello醫師》一次為您解答！

文：張凱安 資料查核：Hello 醫師



月經顏色為什麼會變化？

月經顏色主要受到血液在子宮及陰道停留的時間長短所影響，停留時間愈長，經血顏色就愈深，因為血液會與周邊氧氣產生氧化反應，反之則愈淺；此外，年齡、荷爾蒙變化、懷孕及健康狀況，也會對月經顏色造成影響。

5種月經顏色所代表的意思（按圖👇👇👇）

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1. 鮮紅色、深紅色月經

月經初到時，通常是鮮紅色的，這代表自子宮流出的血液，未在體內停留太久，就從陰道流出；但隨著月經快要結束，經血顏色就可能從鮮紅，慢慢轉為深紅。

然而，月經剛來時，也可能是深紅色的，這代表經血在子宮停留了一段時間，發生氧化反應，與身體狀況或疾病無關；深紅色月經有時也會伴隨著一些血塊，屬於正常現象，無須擔心。

2. 咖啡色月經

咖啡色月經和深紅色月經一樣，通常都是因為氧化反應所致；另外，深紅色經血與陰道的正常分泌物混合，也可能產生出咖啡色經血。

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3. 粉紅色月經

月經剛來、量較少的時候，剛自子宮流出的經血，可能會因為與子宮或陰道的分泌物混合，而呈現粉紅色；隨著血量逐漸增加，經血會漸漸轉為鮮紅或深紅。

4. 黑色月經

若經血在陰道停留較長的時間，顏色就可能從深紅轉黑；然而，如果經血不只變黑，還有刺鼻的異味，或是陰道出現灼熱感、搔癢或腫脹，就可能是陰道阻塞或其他疾病所致，建議就醫檢查。

5. 灰色、黃橘色月經

若月經呈灰色、黃色或橘色，聞起來有類似魚腥味的異味，並且伴隨著疼痛、灼熱感、搔癢、排尿疼痛或困難等症狀，代表可能有陰道感染，例如性病或細菌性陰道炎，建議立即就醫檢查；醫師會依據病症，開立抗生素或其他抗發炎的藥物治療。

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月經流不出來？顏色怪怪的？出現6狀況快就醫！

若出現以下狀況，可能是子宮或陰道有異，建議赴婦產科就醫諮詢：

1. 出現灰色或橘黃色月經

2. 月經味道異常

3. 月經中常有面積大於5塊硬幣的血塊

4. 月經量異常大，或生理期持續超過7天

5. 月經週期大幅轉變，例如短於24天或超過38天，且也沒有懷孕、哺乳

6. 月經期間出現發燒、噁心、嘔吐、痙攣、胸痛或呼吸困難等症狀



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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：有咖啡色、黑色月經？5種月經顏色解析，經血有6狀況愛注意！】

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