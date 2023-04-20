子宮脫垂｜放屁太用力讓「子宮掉出陰道」？一運動能預防子宮脫垂

一名女學生在社交平台TikTok分享自己經歷竟意外爆紅，女子在影片中分享了她「子宮脫垂」的經歷，該影片至今已超過2600 萬次觀看。



據外媒報導，18歲的Lauren K.曾因放屁太用力而讓「子宮掉出陰道」。Lauren表示，某日凌晨，她感覺放了一個「非常大聲的響屁」把自己嚇醒。她坐在床上，卻發現下體出現異樣，她形容感覺就像「下蛋或坐在網球上」。

這個狀況令Lauren感到不適，她連忙到廁所檢查自己的下體，她甚至以為自己長出陰莖。隨即，她拍下了自己下體的狀況，並上網搜尋相關資訊，最後她發現自己可能是「子宮脫垂」。

Lauren立即前往母親的房間，希望母親帶她到醫院，但由於當時是凌晨3點，所以她母親拒絕了Lauren，又答應她早上會帶她到醫院，Lauren只好回到床上睡覺。幸好，第二朝的早上，Lauren發現自己的子宮已經回到了她的身體裡。

在隔天上午Lauren母親終於帶她到醫院，當時她已經知道自己的症狀是「子宮脫垂」，醫護人員幫助她「恢復原狀」並建議進一步檢查。

根據當地診所的說法，子宮脫垂是指盆底肌肉和韌帶減弱到無法為子宮提供足夠支撐的程度，，導致子宮下垂至陰道甚至突出在陰道口外，這種情況多數發生在5、60歲以上族群，年輕患者則相當罕見。

後來經腸胃科醫師診斷，Lauren之所以會出現子宮脫垂，是由於她本身患有腸易激綜合症，這是一種會導致嚴重便秘的慢性疾病。如果子宮或直腸承受過大的壓力就有可能出現脫垂。值得慶幸的是，自放屁事件以來，同樣的情況沒有再出現過在Lauren身上，但Lauren指，仍會對自己的骨盆底感到不安，「有時候，當我咳嗽、打噴嚏、舉重物或用力時，仍會感到子宮在滑動，每次都讓我感到害怕。」

子宮脫垂知多啲

子宮脫垂是指子宮下垂或移位，通常是由於骨盆肌肉和韌帶的鬆弛或損傷引起的，更嚴重時會在陰道口出現不正常的突出，部分的病人甚至會以為是痔瘡。出現子宮脫垂也代表子宮在骨盆腔內的支持出現變化，同時也有可能出現合併直腸、小腸或膀胱的脫垂問題。

嚴重的子宮脫垂可能會讓陰道外翻脫出，長期跟大腿或是內褲磨擦可能會導致潰瘍甚至是感染；甚至造成直腸或膀胱脫垂，膀胱脫垂會導致病人排尿困難，而直腸脫垂則會導致病人排便困難。

６大子宮脫垂高危因素

子宮脫垂通常發生在女性身上，特別是那些已經經歷過生產、更年期的女性。以下是一些可能增加子宮脫垂風險的因素：

1. 生產



女性在分娩過程中可能會損傷盆底肌肉和韌帶，導致子宮脫垂。

2. 更年期



隨著女性年齡的增長，荷爾蒙水平的變化可能會導致盆底肌肉和韌帶變得更加鬆弛，進而導致子宮脫垂。

3. 肥胖



肥胖可能會增加盆底肌肉和韌帶的負擔，從而增加子宮脫垂的風險。

4. 過度劇烈運動



過度劇烈的運動可能會增加盆底肌肉和韌帶的壓力，從而增加子宮脫垂的風險。

5. 常年咳嗽



長期咳嗽可能會增加盆底肌肉和韌帶的壓力，從而增加子宮脫垂的風險。

6. 遺傳因素



某些遺傳因素可能會增加子宮脫垂的風險。

凱格爾運動有助改善子宮脫垂！

其實任何已經經歷過生產、更年期的女性都有機會患上子宮脫垂，若想預防子宮脫垂可以考慮嘗試凱格爾運動。

凱格爾運動是一種盆底肌肉運動，以美國婦產科醫生Arnold Kegel的名字命名。該運動能通過收縮和放鬆盆底肌肉，有助於加強和鍛煉盆底肌肉，進而提高盆底肌肉的支撐能力，減少子宮脫垂的風險。

進行凱格爾運動時，您需要找到盆底肌肉，並通過收縮和放鬆這些肌肉來進行鍛煉。首先，您可以嘗試在上廁所時停止尿流，這樣可以幫助您找到盆底肌肉。然後，您可以在任何時間和地點進行凱格爾運動，例如坐著、站著或躺著。

進行凱格爾運動時，您需要收縮盆底肌肉，保持收縮2-3秒鐘，然後放鬆肌肉，休息2-3秒鐘。重複這個動作10-15次，每次約6-15分鐘，至少要6週~8週，才會有改善，必須持之以恆，每天做才會效果更顯著。

然而，在進行凱格爾運動時，有一些禁忌需要注意。例如，如果您正在治療泌尿系統感染或正在進行膀胱或直腸手術，請先向您的醫生尋求建議，因為凱格爾運動可能會加重這些問題。此外，如果您感覺到疼痛或不適，請立即停止凱格爾運動並向您的醫生尋求建議。

（參考資料：康健知識庫）