第七屆東盟自由式輪滑公開賽領隊專訪｜港隊奪6金6銀2銅 14面獎牌

第七屆東盟自由式輪滑賽港隊奪6金6銀2銅，共取得14面獎牌。是次比賽是疫情後首次派隊參與海外賽事，其中少年組女子花式繞樁囊括三甲，同時在少年組女子花式剎停及速度過樁包辦前二名。陳彥霖個人獲得兩面金牌，另於花式繞樁摘季。

作者：卓王詠詩博士(Dr. Win Win @ Dr. PLAY)



取得佳績原因源於各單位的支持

筆者訪問香港滾軸溜冰學校總教練兼香港隊領隊蔡家齊教練。今次港隊取得佳績，蔡教練分享其中一個原因是香港隊沒有因疫情而影響練習。因為疫情，其他東南亞地區滾軸溜冰學校的教練沒有工作、沒有學生及沒有練習的場地。相比之下，與港隊持續性地練習形成差距。香港滾軸溜冰學校是東南亞最大的室內滾軸溜冰場地，幸運地，他們沒有因疫情關閉。學校得到政府的資助和業主諒解，同時，有忠實粉絲（參賽者及家長）支持。筆者笑言問蔡教練，滾軸溜冰香港隊會否因為這次佳績，可以爭取更多的資源？蔡教練分享暫時還未可以，滾軸溜冰是B級精英項目，要成為A級精英項目要達到奧運資格，滾軸溜冰現在仍未成為奧運項目。

欠缺教練人手 全港只有五間學校提供滾軸溜冰課程

有家長分享「如果想普及推廣滾軸溜冰項目，可以由學校入手。」蔡教練對此說法表示認同，不過現況是沒有足夠的教練。現時，本港港滾軸溜冰行業只有20人做全職教練，他們會考慮是否能養活自己，有沒有前途等問題。當他們發現這個行業有前景便會投身做全職。希望他們有更多教練，可以到學校推廣滾軸溜冰運動。蔡教練希望透過他的慈善團體申請社創基金，能夠訓練更多本地滾軸溜冰教練。雖然他們已經是全港最大的滾軸溜冰學校，但現在只能為五間學校提供滾軸溜冰課程。

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社創基金資助項目-輪溜轉運站

社創基金資助他們的項目「輪溜轉運站」，此計劃為期一年，前半年他們將會招募15位失業或開工不足年青人，為他們安排實習及教練牌考核。之後會服務300位來自基層家庭、或特殊需要及少數族裔的兒童。基金會會負責教練學費、器材及實習車馬費。完成課程，可以立即投身做滾軸溜冰教練。

筆者很欣賞蔡教練對滾軸溜冰的熱情，同時對栽培後輩非常落力。希望政府可以多興建滾軸溜冰場地，提供更多資源，在香港推廣這項運動。

港隊成績列下：

速度過樁女子青年組 趙奭孜 冠軍

花式剎停女子青年組 陳曉昕 冠軍

速度過樁女子少年組 陳彥霖 冠軍

速度過樁男子少年組 陳永浠 冠軍

花式繞樁女子少年組 李悅意 冠軍

花式剎停女子少年組 陳彥霖 冠軍

速度過樁女子成年組 梁悅靈 亞軍

速度過樁女子少年組 林可怡 亞軍

花式繞樁女子少年組 林可怡 亞軍

花式剎停女子少年組 林可怡 亞軍

花式剎停男子少年組 陳永浠 亞軍

花式剎停女子青年組 趙奭孜 亞軍

花式繞樁女子成年組 梁悅靈 季軍

花式繞樁女子少年組 陳彥霖 季軍