親子好去處｜昂坪360嶄新全景纜車 運動電競館 戶外有機生態園

假日又是外出遊玩的好日子，無論是室內打卡影相，或是戶外遊樂，都可以參考以下親子好去處，來個開心愉快的本地一日遊吧！



昂坪 360 X KIT KAT® 奇「脆」滿 Fun 之旅

昂坪 360 首度聯乘著名人氣朱古力品牌 KIT KAT®，於即日起至 5 月 7 日假昂坪市集舉行期間限定「昂坪 360 X KIT KAT® 奇「脆」滿 Fun 之旅」，聯手打造「脆」味十足的 Happy Easter Land,跟大家展開獨一無二的朱古力奇「脆」之旅！一家大小更可到大嶼山一日遊,體驗嶄新的「全景纜車 Crystal+」 兼暢遊昂坪市集、天壇大佛、心經簡林以及大澳等景點,一邊欣賞大嶼山美景，一邊放假充電,隨心感受充滿活力的復活節氣氛！

+ 3

位處大嶼山的昂坪 360，一直是賓客親近大自然的不二之選，家長們可趁長假期帶同小朋友，一起體驗新推出的「全景纜車 Crystal+」。車廂四面及底部均使用全透明強化玻璃，讓你可享環迴 360 度的全景視野，盡情飽覽港珠澳大橋、香港國際機場、天壇大佛及香港第八高峰 - 彌勒山等獨有景色,打卡零阻隔。昂坪市集亦設有多個玩樂熱點,包括全港首個以纜車為主題的纜車探知館、360 動感影院，讓小朋友盡情「放電」！回程時還可以於纜車上欣賞日落美景，最適合一家大細玩餐飽，可以說是親子一日遊的最佳體驗。

「昂坪 360 X KIT KAT® 奇「脆」滿 Fun 之旅」

日期：即日至5月7日

時間：上午10時至下午6時

地點：昂坪市集

葵芳新都會廣場「Eggs in Bloom」

彩蛋代表著新生命，亦綻放著活力與歡愉。葵芳新都會廣場於即日起至 5 月 1日 期間呈獻「Eggs in Bloom」，細意在商場 L4 及 L5 的露天廣場設置近 40 件大型發光彩蛋、擺設「LOVE」字樣的藝術裝置、以及趣味打卡牆等合共六大打卡位，更注入多個互動元素，讓愛出帖文的潮流一族、愛文青的新一代，以至愛外出遊玩的一家大小，都可感受到場內充滿畫面、滿載歡欣的氣氛!除了窩心的場地佈置，商場更在活動期間安排了「消費即賞」。

+ 3

葵芳新都會廣場「Eggs in Bloom」

日期：即日至5月1日商場

地點：葵芳新都會廣場 L4 及 L5 露天廣場

【01空間優惠】AME Academy 運動電競館

AME Academy 為全港首個融合「運動」及「電競」的兒童運動電競館。

場內有8款不同的運動電競項目，令學員能夠同一時間接觸不同類型嘅運動，包括滑雪、騎馬、單車等，打破傳統運動模式，達到「寓運動於遊戲」。

+ 4

01空間優惠票類選擇：

童盟運動會（每項運動電競各玩一次)）$280

【01空間獨家】童盟體驗賽 (選4項運動電競各玩一次) $180（原價$280）

👉🏻👉🏻立即購票👈🏻👈🏻

【01空間優惠】大棠有機生態園

香港有不少郊遊好去處，但老少咸宜的地點，未必到處皆是。對於市區的人來說，平日在城巿忙忙碌碌，入元朗似乎更是一件大事。只要細心留意，元朗有一塊樂土。

本園由1994年創辦至今已成立20周年，為令各位遊人有賓至如歸的感覺，月前我們已進行大規模的復修工程，等待大家蒞臨。在這裡，您可以欣賞湖光山色，盡情吸收空氣中負離子氧氣濃度極高之「天然氧吧」，令您精神為之一振，拋開繁重的工作，既可讓腦袋放鬆一下，亦可親子同樂，必定能令你豁然開朗，樂而忘返。

本園的設施包括: 荷花池，繩網陣，兒童遊樂場，湖心亭。

+ 2

01空間優惠價（生態園入場+活動套票4格）：

大人票：$130（原價：$160）

小童及長者：$110（原價：$140）

家庭套票 (1大人+1小童)：$235（原價：$300 )

👉🏻👉🏻立即購票👈🏻👈🏻