青少年運動員熱血背後 容易忽略傷患 青少年運動員常見的傷患痛症

今個冬天適逢世界盃，見到各國球員在球場上拚盡全力的身影，相信一眾青少年運動員即使於寒冬中也感受到那份熱血。香港青少年運動員的黃金舞台正是學界比賽，而隨著每年學期開始，他們亦全情投入於比賽之中，揮灑其青春的熱血。不過在熱血背後，青少年運動員其實承受了各種傷患痛症。筆者於診所中經常接觸到跑步及球類運動員，較常見的傷患包括脛骨內側壓力症、腳腕扭傷、跳躍膝 (Jumper’s knee) 等，共通點是患處有時會痛，但痛楚會因為新陳代謝較好，以及隨著休息時間增加而於短時間內紓緩，容易令青少年運動員忽視復康需要。

本文作者：中華基督教青年會註冊物理治療師暨國際一級田徑教練蘇文浩



忌復操之過急 或增加受傷風險

視乎賽事長度及強度，青少年運動員準備賽事一般需要2至4個月時間，包括一般準備期、專項準備期與比賽期。一般而言，訓練越全面，就越能減低受傷風險，但近年疫情反覆，以及比賽日子浮動，教練與運動員難以按上述完整框架作出及時調整。為了在短時間內爭取較佳成績，訓練量與強度必然大增以迅速提升狀態，相對較少注重基礎肌力、協調與心肺能力鍛練。疲勞不斷累積，加上基本功欠穩，就容易令動作質素降低，增加受傷風險。

宜練好基本功 減低肌肉出現勞損情況

青少年運動員亦經常忽視基本功的重要性，投入較多時間於重覆的專項練習，反而容易導致勞損問題。在發育時期，肌肉與骨骼正處於最佳發展階段，因為力量與身體的增長，成績會容易提升，亦會令運動員更易忽略基本功。由於身體及肌肉增長，青少年運動員的本體感覺及對動作的理解會降低，因此更需要協調訓練。他們只顧跳得高、跑得快而忽略協調訓練，忽視一些多數位於身體後方的剎掣肌肉以及著地訓練，因而出現受傷、勞損。

不要因一時的心急而受傷，窒礙自己的追夢之路，適時尋求物理治療師及運動治療師的協助。YM Motion的運動員治療支援計劃正是為青少年運動員而設，以優惠價提供全面、科學化的分析以及支援，透過針對運動能力與動作弱點，在受傷前練好基本功，提升運動成績之餘，又可以持續無傷地做到好成績。

《本文獲YM Motion授權轉載》



作者簡介：中華基督教青年會註冊物理治療師暨國際一級田徑教練蘇文浩