鄰居孩子每晚爆喊半小時　吵得事主睡不了　對方卻囂張回應不愧疚

工作一天後，回到家就想要放鬆身心，不過若這時傳來鄰居的噪音，恐怕會讓許多人受不了。



日前一名台灣網民發文表示，自家樓上的鄰居生了小孩後，常常會在夜晚聽到孩子爆哭的聲音，而且每次都會讓他睡夢中嚇醒，因此他崩潰表示「要怎麼解決？」多數人建議他打113。

孩子一哭鬧起來確是擾人，但以「太奉旨」的態度回應別人，也不太好吧！（按圖了解）

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一名網民在Facebook群組「匿名3公社」發文表示，樓上鄰居的小孩沒日沒夜的哭，每次都至少哭10分鐘以上，有時還會哭半小時，讓他常常在睡夢中驚醒，跟鄰居溝通過多次，對方告訴他：「小孩就是愛哭，誰家小孩不哭？」

事主指出，他請主委協調多次，家長總說是孩子不舒服，但如果有請主委協調後，當晚可以安靜到天亮，隔天就會繼續爆哭，一直麻煩主委也讓雙方無奈，因此他求助「有甚麼方式可以改善嗎？我都快精神崩潰了」。

對此，有網民建議他：

．「一直打113，請政府來管」

．「打113報案，可以說隔壁放任孩子在狂哭，有虐嬰嫌疑」

．「小孩的哭聲真的很吵，我女兒偶爾哭我都快受不了了，真的很討厭放任孩子哭的人」

．「可以嘗試戴看看游泳耳塞，甚麼都聽不到」

．「住大廈公寓遇到這種狀況真心無解，我親戚之前樓上住戶就是小孩一直吵鬧，對方也說他們已經有做一些降低音量的措施，但聲音這種東西敏感程度因人而異，就算叫警察來，警察也是勸導就離開，最後是親戚直接搬走省麻煩，所以人家才說千金難買好鄰居」



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