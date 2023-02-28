育兒｜最強孩子催眠術？爸爸心生一計 初生寶寶竟秒速呼呼大睡
撰文：聯合新聞網
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有句話叫做「數學不會就是不會」，一旦要算起各種方程式，就會讓人一個頭兩個大，甚至自然產生助眠效果。
近來一位日本網民突發奇想，想試試看這招「催眠術」是否對還不識字的嬰兒也能奏效，結果出現了令人意外的結果。
看來數學題的「催眠能力」是不限年齡的！😂（按圖了解）
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根據日本媒體《おたくま経済新聞》報道，日本Twitter網民「m_2sei」近來分享一張照片，表示最近他在帶嬰兒的時候，想說不如就趁着等嬰兒哭鬧睡着之前，來算個「線性映射」的相關公式，於是就一邊抱着小孩，一邊做題目。
結果，當他算到差不多第三行的時候，懷中的嬰兒已經完全睡着了，似乎計算高難度數學的催眠效果，就連放在嬰兒身上都管用。如此令人意外的結果，也激起許多網民們的回應。
許多網民就紛紛表示：
．「數學果然是催眠術」
．「我也有自信能夠秒睡」
．「各位爸媽該學起來了」
．「爸爸計算時的自言自語，就像唸經一樣超好睡」
．「這孩子文組的吧」
．「我理組的也照睡不誤」
．「新的失眠療法」
．「太嫩了，我光是第一行就能睡着」
．「我從中學時就覺得奇怪，為甚麼一講到數學就會恍惚不清」
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