極品鄰居｜無償協助照顧孩子半年　人妻因事難繼續　竟被斥無情

俗話說「千金買厝，萬金買厝邊」，不管是買房還是租屋，遇到好鄰居絕對能帶你上天堂，只是該怎麼跟鄰居打好關係？在《匿名2公社》就有網友分享，本想跟鄰居維持好的互動關係，協助幫忙照顧小孩，沒想到公親變事主，反被對方軟土深掘！



好心幫忙照顧鄰居孫子 卻成了理所當然

事主提到她去年和先生搬入一個社區型透天，本跟鄰居相處只是點頭之交，但後來因事主生小孩請半年育嬰假在家顧小孩的關係，她發現住家對面某戶有對姐弟，常常放學就坐在家門口等嫲嫲回來，有時候一等就是到晚上7點多，事主於心不忍邀這對姐弟進家門寫作業順便吃晚餐。

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剛開始這戶姐弟的嫲嫲還會送她東西感謝，但事主都拒絕沒有收，沒想到後來這樣的幫助，居然變成理所當然，有好幾次事主外出或回娘家，嫲嫲還會打電話來問她為何今天不在家，害她孫子在外餵蚊子還餓肚子，甚至還埋怨事主既然都當媽媽了，就不要常往外跑，免得被人笑。

告知無法繼續幫忙照顧 反被罵不負責

另外，這對姐弟態度也大改變，有次事主回來晚了，他們還會在門口臭臉問事主為甚麼不在家，讓他們姐弟在外等着，連進家門也都會自己跑去廚房開雪櫃拿飲料，完全沒過問事主，即使事主口頭說明這樣行為很沒禮貌，但姐弟倆就只會擺臭臉乖幾天，又繼續這樣。

對此，事主先生認為他們才剛搬來，不要跟鄰居壞了關係，反正飲料錢也沒多少，就當請姐弟喝就好，事主也覺得反正再忍也沒多久，因為她9月就要回公司上班，孩子也會托保母照顧，彼此再忍幾個月就好。

不料，當事主向姐弟表示日後他們無法再來她家寫功課、吃晚餐之事，這對姐弟居然生氣還打電話給嫲嫲告狀，更扯的是嫲嫲還罵事主不負責任，讓她大傻眼，認為這半年來從沒收鄰居一毛錢，也沒拿任何東西，這對姐弟所有吃飯、喝飲料的費用，都是事主一家人出的，沒想到鄰居聽完卻表示這都是事主甘願的，她明明有要給她錢，是事主不拿。

鄰居成為情勒大師 網友：寵壞阿嬤了

最後甚至情緒勒索，表示她孫子很可憐，爸爸媽媽不理他們，而她還要上班賺錢養家，孫子顧門等她回來很可憐等等，請事主不要這麼無情，讓事主心想她還沒搬來時，他們不就這樣等了？怎麼都變成她的錯？

如此荒唐的經驗也讓其他網友紛紛表示：

．「可憐之人必有可恨之處，不然早有鄰居幫忙顧他們了」

．「太過分了。這就是人家説的好心被雷親」

．「所以為甚麼好心的人越來越少，因為自私的人越來越多」

．「不要臉到剩下厚臉皮了欸」

．「寵壞阿嬤了」

．「有功沒賞打破要賠的概念」

．「有人就是你對他百般好，一次不好，那你就被罵」

．「有些人可憐不是真的可憐，是真的討人厭」



最後事主也更新狀況，提到鄰居帶姐弟回家時，還很大聲吼她，說以後她不會再讓她孫子去事主家，事主也很大聲回：「好喔！」表示非常感謝社團朋友，讓她有勇氣回話，完全解脫惡鄰居，打算去買大龍炮來放！

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