靜岡限定「黃色小袋」竟是學童潮物？小丸子也在用　功能不只為靚

有着過馬路中的學生圖案的黃色書包「過馬路注意包包（横断バッグ）」，可是全日本只有靜岡縣的人才知道的限定品，不只成為節目話題，也成為社群中的熱門關鍵字，究竟這個「過馬路注意包包」又有甚麼特別之處呢？



「過馬路注意包包」的由來

「過馬路注意包包」誕生於1968年，由靜岡縣的「横断バッグのミヤハラ.,」（宮原商店）所製造，當時正處日本汽車的數量急速增加的時代，交通事故也同時大量發生，交通混亂的狀況形成了社會問題，甚至被稱為交通戰爭。

「過馬路注意包包」的起緣不僅「有段古」，原來更是日本靜岡縣獨有的產品呢！（按圖了解）

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為了維持學童過馬路的安全，在道路的兩側當時已經有放置過馬路注意旗子，供學童過馬路時拿在手上提醒駕駛用；而當時靜岡縣宮原商店的社長宮原敏夫的兒子也需要經由車水馬龍的大馬路才能到家，宮原敏夫認為只有在過馬路時拿旗子提醒駕駛並不夠，並不能好好提醒駕駛除了隨時注意學童，為了能夠讓學童能夠平安的走回家，開發出了這款猶如隨身拿着「過馬路注意」旗子的包包，可以說是基於保護孩子的心情開發出來的呢！

「過馬路注意包包」自誕生以來，成為靜岡縣小學生入學必備的用品之一，材質使用耐久的尼龍或是皮製材質，也有做防撥水加工處理，可以裝教科書也可以裝運動裝備，發展到現在已經不只是小學生在使用「過馬路注意包包」，甚至到國高中都還有人在使用，也發展出各種款式及顏色，新冠疫情時甚至也有做成口罩包，相關產品相當多元化。

靜岡縣網友反應

對於「過馬路注意包包」居然是靜岡縣限定特產，靜岡縣的鄉民們可是感到相當驚訝呢！

．「說到這個，櫻桃小丸子也有黃色手提的……」

．「這是靜岡小學生的必要配件過『馬路注意包包』，直到最近我還覺得是全國標準配備，跟縣外的人雞同鴨講時還真嚇了一跳。」

．「這只有靜岡縣民才知道的喔，跟其他縣民講『過馬路注意包包』是無法溝通的喔。」

．「女兒在煩惱小學必備的過馬路注意包包的顏色，最近才知道這個宮原（ミヤハラ）的登錄商標只有靜岡縣有驚訝到，昨天在靜岡機場的商店裏買了一個小的想要掛在書包上w亂可愛一把的啦！」



日本小學生回家相關措施

不曉得大家到日本遊玩的時候有沒有注意到，學童常常好幾個一起在路上行走，日本的小學生不僅自己走路上下學，也常常好幾個一起搭電車，而身邊並沒有大人跟着，是不是覺得會很危險呢？

為了培養小孩的獨立性，日本小學生從1年級開始便會開始練習自己上下學，由於日本的學校是依居住地區的人口數而設置，形成「學區」，再經由校方與家長精密規劃出學區中通往學校的主線道「通學路」，道路上會標示出該道路是學生主要上下學道路外，最遠距離學校徒步也僅15分鐘左右，且大多低年級生都會有高年級生帶領陪着回家，再加上路途中都會有站崗的老師嚴密的監視並清點人數，讓日本小學生即使沒有家長接送也能夠安全回家。

除了「過馬路注意包包」外，常見的日本小學生裝備還有黃色的帽子、蓋在書包上的黃色布……等等，都是用來提醒用路人注意學童的措施。

值得入手的靜岡縣限定的「過馬路注意包包」

現在「過馬路注意包包」已經有着多樣化的商品，各種大小尺寸、用途皆有，不只是小學生，耐用又好收納的特性讓大人也是愛不釋手，如果有機會到靜岡縣的話，不妨考慮入手個靜岡縣民人人都有的「過馬路注意包包」吧！

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