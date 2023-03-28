孩子不做功課未必全是因為懶惰？揣摩孩子心理　便知這時別再責罵

孩子應該要對這世界充滿好奇、充滿學習動力，但事實上，不少孩子進入學校後，對學習越來越不積極，不想交功課，甚至對於考試結果不理想毫不在乎。這裏並非要家長過度關注孩子的考試成績，但是在亞洲提倡教育制度與升學方式的影響下，評量成績確實會影響一個孩子看待自己的方式，甚至引發沮喪情緒與憂鬱傾向。



一般家長一開始會認為這是因為孩子天生就懶散，但你可知道，或許孩子缺乏鬥志的原因是因為「習得性無助」（Learned Helplessness）。

當孩子發現自己無論如何努力去做，都會以失敗告終，意志就會開始瓦解，漸漸喪失努力的動力，最後因為無助而陷入絕望。有習得性無助的孩子不在少數，這也是許多心理和行為問題產生的根源。

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放棄逃離痛苦的狗

美國心理學家馬汀．塞利格曼（MartinE.P.Seligman），曾經進行一項實驗。他把狗關在籠子裏，只要警報器一響，就施予電擊。多次實驗後，在電擊前先把籠門打開，發現狗不但不逃，反而倒地開始呻吟和顫抖，絕望等待痛苦的來臨。這就是習得性無助。

習得性無助的孩子懶散、怠慢、不完成功課，往往表現出沮喪與憤怒，家長必須協助孩子體驗成功經驗，並讓他學會以客觀理性的方式，去為成功和失敗找到正確的歸因。

判斷孩子是天生懶惰，還是習得性無助？

但會有家長問，怎麼判斷我的孩子是天生懶惰，還是習得性無助？判斷的方式是：深入了解孩子是否遭遇過多失敗經驗。

設法給予成功經驗

習得性無助的孩子由於失敗的經驗多，所以覺得之後還是會失敗，這樣的孩子應該要設法給予成功經驗。

1. 與老師一起討論，定出適當目標



與學校老師討論，是否可以依照程度，給予適當的目標，想辦法提高孩子的成就感。

2. 讓孩子發揮其特長



每個孩子都有自己的長處，家長帶領孩子針對其特長發揮，讓他知道有適合他做的事情，他不是一個沒有能力的人。家長與老師都應看重孩子的興趣，不要單看課業表現。

3. 適當的讚美



不要空泛的稱讚孩子你好棒，要針對他「努力」的行為去談，像是堅持不懈、充滿創意、做事細心等，讓孩子明白努力可以帶來更好的結果。

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建立正向歸因的心態

歸因，簡單來說就是個人對於事件結果的解釋。懂得正向歸因的孩子，會把失敗歸因於運氣不好，或思考評量難度，他會相信只要用對方法，下次就有成功機會。

負向歸因者，會將失敗歸因為能力不足，失敗無法改變，做任何事都會失敗。孩子習慣將失敗做負向歸因，就容易產生習得性無助。幫助習得性無助孩子，在於改變其對自己失敗的歸因。

家長要帶孩子去思考，自己失敗的原因只是尚未找到有效學習方法，階段學習未達理想，不代表自己沒有價值。建立信心後，找到因應之道，建立成功經驗。

能夠在小時候有克服挫折的經驗，幫助孩子成年後，有健康心態去對抗不可控的挑戰。

小學就要關注學習落後的情況

學生年級越高，放棄學習的比例越多，這呼應了不斷遭受打擊與挫折之後，落入「習得性無助」。所以要呼籲父母師長，要關注學習落後的孩子，而且是越早越好。

從小學就開始關心孩子是否有學習落後的情況，馬上設法解決，但這不是要家長看重考試成績，而是要去看孩子在面對學習困難時，他的心態是否健全。

孩子想獲得知識的欲望，可望成長與進步的積極度，往往與學習經驗相關。若發現孩子已經有「習得性無助」，請耐心陪伴，設法幫助他克服，而非只是把他交給老師、交給補習班。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：孩子學習態度懶散，因為他累積太多挫折，感到絕望，「習得性無助」需要家長協助】