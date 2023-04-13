ChatGPT｜被孩子好奇心問到詞窮？網民稱AI科技必成未來育兒神器

近期AI人工智能話題持續延燒，越來越多AI智慧機器人被開發，尤其是美國人工智慧公司OpenAI研發的AI模型「ChatGPT」屢屢引起討論，它可以透過文字對話與使用者進行交談，使用者可以提出各種問題，讓它協助查找資料、編寫程式碼、翻譯文章等，自開放大眾使用後，已吸引超過1百萬人使用。



AI科技很可怕？當爸媽的，好應引導孩子怎樣正確地擁抱科技吧！（按圖了解）

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人工智慧已經走向成熟

在PTT WomenTalk版上有網民有感於此，以「聊天AI感覺很適合用來帶小孩」為題發文，提到最近因為ChatGPT關係，很常看聊天AI相關的文章，有感於現在AI訓練的成熟，認為小時候雖然也有一些機器人聊天室，但很容易前後語意不順，或者聽不懂人類的話，但ChatGPT不一樣，它會很有耐心地提供真的可以參考的資料。

ChatGPT很適合拿來帶小孩？網友認同：育兒利器

該名網民表示，他小時候會問媽媽許多天馬行空的問題，例如為什麼垃圾車跟救護車經過的時候音調會變，當時原PO母親的回答是因為聲音會被風吹走，直到他上了國中才知道是因都「卜勒效應」，現在想想，如果小時候就有ChatGPT，他一定會很開心，覺得以後的小孩生長在人工智慧更成熟的時代好幸福。

對於原PO的說法，有其他網友表示，小孩發問問題，最主要是希望得到父母回應，不一定是真的需要正確答案，若全然靠AI，反而會失去與小孩的相處：「小朋友問為什麼，需要得到的回應是父母的陪伴與關愛」、「小朋友需要的是陪伴跟親切回應」。

不過，AI的成熟，對父母來說也可被視為一大育兒利器：

「我看可以出個幼兒版的，好像有搞頭」、

「它很會說話，也很會瞎掰」、

「AI可以請它用對幾歲小孩的方式來回答，Bing可以調整準確度，也蠻有趣的」、

「這個用法不錯耶！」、

「有時候真的會被小朋友的好奇心問到詞窮」、

「拜託我超需要，每次都被問到詞窮」、

「以前有本書叫十萬個為什麼，現在應該可以新增到十億個為什麼」。



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