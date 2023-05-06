孩子無故跌倒　父母憂為靈異事件　網民意見不一　有人嘗試解答

每個人的信仰都不同，有些人相信世界上會有靈異事件的發生。日前一名網民上傳一段小孩在球池玩耍的影片，小孩準備站起來的時候，似乎被一股看不見的力量往後拉，整個人瞬間趴倒在地，影片曝光後也掀起討論。



看過以的影片與截圖，你對這孩子跌倒的原因有甚麼看法？（按圖了解）

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日前一名網民在Facebook群組「靈異公社」分享一段9秒影片，可以看見一名身穿黃色衣服的小孩原本想從軟墊上站起來，結果下一秒腳卻突然向後伸，整個人用力跌了下去。對此，父母兩人把這段9秒影片看了100遍，還是搞不懂小孩為甚麼會摔倒，就算放慢速度看也找不到原因。

帖文底下吸引大量回應，不少網民嚇壞表示：

．「沒踩到球，手扶的位置也沒滑走，蠻詭異的」

．「弟弟是雙腳被騰空的感覺，像是被某個力量絆倒」

．「我兒子也有類似經驗，在學校被推一把跌倒，明明後面沒站人，戴個護身符之類，到處都有無形的」

．「被故意拉的，我個人建議帶去廟裏處理」



也有網民冷靜指出：

．「經過我回放3982次後發現，左腳疑似有發力，右手似乎還沒確實扶穩，襪子摩擦力不足所導致，孩子想要跳起但是滑倒了，動作我覺得有連貫」

．「小朋友身體還不夠協調，想跳上去結果跌倒，不用想太多」

．「他想跳起來，結果滑倒了，就這樣，沒事的」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】