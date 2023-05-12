孩子狂喊叫他「冷靜別哭」傷害雙倍上！這5話倒能讓他們逐漸平靜

當孩子崩潰大哭，大部分的爸媽最愛對孩子說這句：「冷靜下來！別哭了。」但其實我們有過經驗，都會知道這句話一點用都沒有，孩子往往鬧得更厲害。你應該用5句話來替代「冷靜」。



學齡前的孩子，常常因為一些小事而崩潰大哭，有時候是因為你阻止他做某件事，或是他嘗試想做甚麼卻失敗，有時甚至只是因為很想睡覺而胡鬧一番。這時候，大部分的爸媽（在失去耐心前），最愛對孩子說這句：「冷靜下來！別哭了。」

要求孩子冷靜時，通常也是父母準備變得不冷靜的時候…（按圖了解）

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但其實我們有過經驗，都會知道這句話一點用都沒有，孩子哪次會聽到你說「冷靜」他就真的冷靜呢？尖叫聲甚至變得更響亮了。為甚麼這句話起不了作用呢？是孩子們聽不懂？還是不知道怎麼冷靜？

其實，當你反覆告訴孩子，要他冷靜下來，這對孩子來說，不僅是對他們此刻的心情不屑一顧，更是在告訴他們，他們無權生氣。這就像是在告訴他們，不應該有感受。所以，總是讓他們越哭越大聲。

成年人也是如此，回想你上一次發火時，有人像是命令你一般告訴你「冷靜」，你就冷靜下來了嗎？

說「冷靜」「不要哭」，給孩子兩種傷害

1. 你忽視他們的感受

那讓他們覺得你忽視他們心情，對他們的痛苦視而不見。他們會哭鬧，一定是因為這是一件他們「當下」覺得很重要的事情，更或許事情另有隱情。

2. 你覺得他們最好隱藏自己的感受

你在鼓勵孩子們隱藏他們的真實感受，而不是以坦誠的方式來表達。

這是非常弔詭的，如果不先承認自己的情緒，又如何學會平復情緒？而身為家長的你，教過孩子怎麼情緒調節嗎？（或許，家長本身也不會）哭泣、感到難過，甚至發脾氣，是孩子用來表達他們需求的自然行為，因為他們沒有被教導另一種回應方式。

我們究竟如何教我們的孩子管理他們的情緒呢？首先，如果你因為孩子的失控，你也失控，那麼你到底示範了甚麼？你要他冷靜，你就要先示範冷靜。然後，你可以對他們這麼說：

安撫哭鬧孩子的5句話

1. 我看得出來你很沮喪

很多人說不出這句話，因為覺得這是一句「廢話」，孩子都哭成這樣了，誰不知道他很難過？但是這一步是很重要的，通過明白他們此刻的情緒，反過來有助於緩和局勢，同時幫助孩子，在當下的狂亂中，了解爸媽是冷靜的。

2. 告訴我吧，我聽你說

當你表達你傾聽的意願，可以幫助孩子們感受到自己被爸媽所重視和照顧。

3. 你很難過，我會陪你度過

很多人都覺得這一步太難了，孩子正在發脾氣，而我卻要在一旁等他？你可以先制止他的某些行為（如果會妨礙到其他人，或任何你必須立即行動的事情），帶他們到一個安全、私密的地方，在他們哭鬧時，你提醒，「我在你身邊，你很安全，你並不孤單。」

4. 我會等到你準備好，告訴我你想要甚麼

在孩子極度崩潰的情況下，告訴他們你願意等到他們準備好敞開心扉。

5. 讓「我們」一起解決

如果嘗試溝通失敗了，就再試一次。強烈建議使用「讓我們」這個詞，而不是「你」。這樣的說法，可以讓孩子明白你想幫他一起面對他的狂暴情緒。

當以上方法都無效，你也已經快失控了，請在失控前告訴孩子：「我很愛你，但我也會難過，我得先冷靜一下，我們晚點再聊！」

你先示範了「坦誠」自己的情緒，是的！是人都會有情緒，而當有情緒的時候，是有辦法不要用激烈方式來表達的。又回到了「以身作則」，如果連你自己都做不到冷靜，也不必怪小小的孩子會失控了。請別以為小小孩聽不懂你說甚麼，正因為他們還在學習表達情緒，所以你的一字一句都是他學習的標準。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：孩子哭鬧不停，你會說「冷靜」？這句話無效，還給他雙重傷害。說這5句話才是正解】