教養｜孩子駁嘴反叛難教？先別爆發情緒　試用「3部曲」跟他溝通

父母的關心常常引來孩子的反抗與頂嘴，結果引起更大的紛爭與衝突，明明只是小事，卻常常因此一發不可收拾。父母對於孩子的成長感到欣慰的同時，卻也容易對於孩子在成長過程中慢慢長出的「獨立自我」而感到困擾及憤怒，甚至會將孩子表達的言語或想法視為是一種反抗或是挑戰的行為。



孩子的頂嘴 是獨立的開始

臺北市立聯合醫院全觀心理健康中心臨床心理師沈晏羽表示，現在很多人常常開玩笑說，孩子第一個叛逆期不是在青春期，而是在兩歲的時候，就是所謂的「可怕的兩歲」（terrible two），這樣的言論其實跟孩子的發展很有關係。

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當孩子到兩歲的時候，動作發展成熟許多，也會開始模仿照顧者的行為、想嘗試自己做很多的事情，但動作品質不佳，可能因此闖禍，比如：吃飯弄得亂七八糟、喝水弄到地上都是水；語言表達也出現自己的意見，會開始以「不要」、「不好」等拒絕的詞彙來表達喜惡，也因此常常弄得父母筋疲力竭，因此說出「你不乖」、「你很壞」的負向言詞，而長大一點就會說出「你頂嘴」、「你不聽我的話」這種嚴厲的指責。

或許當孩子年紀還小的時候，可以直接以言語或規則來做限制，但如果是已屆青少年的年紀，仍舊使用規則來限制的時候，自然而然會引起反抗及爭吵，也會影響了孩子有想法與獨立自主思考的能力。

親子溝通三技巧 貼近、澄清、放下

沈晏羽舉例，高二生小美的媽媽叮囑小美時間太晚，不要再滑手機，快點去洗澡；沒想到小美連頭也沒抬，就回應媽媽，她也常常晚上都一直滑手機滑到很晚，才去洗澡睡覺阿！小美媽媽聽到回答，氣得直跳腳，母女又開始爭吵了起來。沈晏羽建議，小美媽媽或許可試試看以下的回應方法：

1. 貼近

從小美的回應中可以感受到小美覺得生氣、憤怒的情緒，因此可以試着回應並確認小美的情緒，比如：媽媽感覺到你好像覺得很不公平，大人都可以這麼做自己卻不行，是這樣嗎？

2. 澄清

試着回應孩子認知到的事件的內容，小美覺得媽媽也常常都是滑手機到很晚才去洗澡、睡覺，這時候媽媽可以先澄清自己當下可能是用手機在做甚麼事情，也都是在做完家事後，才能夠回應訊息。如果你覺得媽媽使用手機的時間太晚，那或許我們可以來討論一下甚麼時間是大家都可以共同遵守的使用手機時間？

3. 放下

跟孩子表達完我們的想法之後，如果孩子還是不願意行動，請暫時放下自己的「期待」，待對方情緒平穩時再討論，避免因為反覆地叮嚀或碎唸引起孩子更大的情緒，適得其反，討論時也請以「平等」的方式進行對話，讓孩子也感受到父母對他們的尊重。

父母放下對彼此的「期待」 共同成長、了解自己

沈晏羽提醒，當父母或當孩子，都是一種學習及歷練的過程，天下沒有父母是完美的，但如父母能放下對自己的期待或是對孩子的期待，有覺察的來回應孩子的需求，方能在過程中與孩子共同成長，也能更了解孩子與自己的狀態。

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