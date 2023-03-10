爸爸靠打讓兒子聽話！學生被罰到冇感覺　老師介入後結局大逆轉

相信大家都遇過，疲累下班後還要應付孩子沒寫完或寫得亂七八糟的作業，不然就是動輒忘東望西、吞吞吐吐一問三不知那種糟心的感覺......



其實，大部份父母都是很想好好聽孩子說話的，只是現實中有太多瑣事及壓力，讓我們常常忽略了孩子做得好的那部分，只關注在他們做不好的地方。

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孩子常逃避不寫作業

台灣資深小學老師沈雅琪（神老師）於Facebook專頁分享，幾年前帶了一個孩子，才剛升上五年級兩個星期，已經缺交功課3次，每一次她都找他來問問：「你怎麼了？」他緊張的不斷眨眼睛，有各種理由，忘了帶回去、忘了帶來、寫了前面去做了甚麼事就忘了後面......

打電話跟爸爸聯絡時，爸爸說：「老師，他缺交甚麼功課，你直接用紅筆寫，我回去打就對了！」我嚇一跳，「爸爸，別打呀！這麼大的孩子不要再打了！」爸爸說：「我也是被打大的，有怎樣嗎？他從中年級開始就這樣，缺交功課我就是打就對了！」

爸爸又說：「這個小孩只怕我打，媽媽說的話他都不聽，我每天回到家都很晚了，還要處理他不寫功課！」

爸爸堅決認為打才有用

沈雅琪表示，可以感受到爸爸疲累又生氣的情緒，於是緩頰：「爸爸，我們沒辦法隨時把爸爸你放在身邊打孩子，其他人只要不打，他就不怕，這樣他能聽得進老師和媽媽說的話嗎？打他只能讓他當下害怕，但是沒有辦法解決問題呀！」

爸爸不只會動手處罰孩子，孩子的各項行為也管得非常嚴格，只要孩子說謊或偷玩手機，一罰就是半年不能去球隊、不能玩手機。

沈雅琪跟爸爸溝通：「嚴格的管理和嚴厲處罰，孩子有沒有改呢？太重的處罰和限制，給孩子的是絕望，我們要給孩子的是希望，讓他覺得有機會。」

「爸爸，你給我一段時間，你相信我，讓我想辦法讓他打從心裏去承擔他該負的責任，讓他主動完成作業好嗎？」「他看起來焦慮又畏縮，孩子只要失去自信，很難承擔重任，小孩長大了，真的不要再打了，我會跟他談一談。」

爸爸說：「談很多了！沒有用啦！」

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讓孩子學會用好的方法改變自己

沈雅琪開始着手幫孩子改變，首先是不給孩子說謊的機會，每天直接跟他要作業，沒有帶來、沒有交早自習就不能去球隊，並要在她面前寫一遍，沒有加罰，只是把當天該交的作業完成；如果寫得整齊得了甲上，隔天每行作業可以少2個字。

孩子發現不在家裏寫，就得在學校寫，不管怎樣都得交，為了早自習午休能去球隊，他開始在家裏完成作業。

沈雅琪：「我很少罰孩子，即使罰也是很短暫的，在處罰期間只要有好表現，就能縮短或減少處罰，還能得到獎勵，孩子就能學到好的方法，也覺得只要自己改過就能有重生的機會。」

看到更多孩子的優點、而非缺點

沈雅琪發現，這孩子聰明又伶俐，接下來的幾天她繼續緊迫盯人，讓孩子一定把功課交出來，並且不在連絡簿上寫紅字讓他和爸爸衝突，只要有任何沒有做好的部分都在學校裏處理。

每天在連絡簿上寫着他主動做完工作、稱讚他功課寫得很棒，他有主動幫忙老師、同學、在球隊表現良好......

「其實他的優點很多呀！但是那行紅字，讓爸爸看不到孩子的優點，只專注在孩子的壞習慣，讓孩子受皮肉苦，讓媽媽看着孩子被修理卻無能為力，影響超大的。」

別讓疲憊的人承擔教養壓力

沈雅琪指出：「一個爸爸可以給孩子的能力實在太多，因為一個習慣而破壞親子關係，讓父子對立真的太可惜。」

找出孩子畏縮恐懼的原因，別讓疲憊的人承擔教養孩子的壓力，幫孩子想想辦法改善他也不懂的壞習慣、強化孩子的優點。

「才盯了一陣子，孩子改掉了不交功課的壞習慣、改善了孩子和爸爸之間一觸即發的親子關係，讓孩子站在我面前時那緊張的眼睛不再頻繁眨動！」

三點改變親子相處現狀

沈雅琪提醒父母們，想讓孩子自動自發完成自己的責任、不逃避畏縮，可從下面三點着手：

一、不要給孩子說謊的機會，直接檢視孩子的工作，沒有完成當場補完。

二、處罰要短暫，要適量，鼓勵和獎勵要及時，給孩子重生的機會。

三、專注在孩子有做到的事，而不是孩子沒有做到的事。



網民：遇到好老師超讚的！

看完文章，小編真的有點難過，因為自己也時常因孩子的作業而發脾氣，或是老師告知孩子在校不乖時，本想溝通最後卻演變為責罵，讓他越來越噤口不言......實在該檢討！（立馬也給老公看反省一下）

網民們也分享：

．「其實很多時候爸爸和孩子的相處、對待孩子的方式所造成的結果是遠遠超過媽媽的！」

．「老師真想你來當我老公」

．「神老師因材施，超棒的，胡蘿蔔與棍子也教了家長一課」

．「當初如果我有遇到這樣的老師，該有多好」

．「感謝妳給了孩子重生的機會！」



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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：教書多年最怕遇到「被罰到無感的孩子！」神老師：太重的處罰和限制，給孩子的是絕望，我們要給孩子的是希望，讓他覺得有機會】