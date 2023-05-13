爸爸放工累透仍要照顧4個孩子　心生一計　在子女面前照瞓無誤

一位美國爸爸下班疲憊，又希望給另一半休息外出的時間，決定讓孩子們陪在他身邊，筋疲力盡的他想出了一個可以休息的天才好辦法。



敢說，沒懂孩子們的脾性與喜好，這招一定撐不過5分鐘！（按圖了解）

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美國爸爸Mike Weber是一位護理長，他與老婆Monica育有四個孩子，年紀最大12歲、最小5歲，。一天，他在醫院上了12個小時的夜班，回家時，他發現妻子Monica為了讓他可以安安靜靜休息，想帶四個孩子出門購物。

當時外面下著雪，Monica試圖說服孩子們穿好衣服，但沒有成功。所以Mike就讓孩子們陪在他身邊，讓Monica外出購物，也讓她有些獨處的時間。這位貼心的爸爸想體貼妻子，但事實上，他已經筋疲力盡，所以，他想出了一個可以休息的好辦法！

神隊友的神技巧

Monica回來時，兒子求他進來時要安靜，因為他們在正在畫畫，而爸爸Mike在沙發上睡著了。當她問孩子們在做什麼時，他們說：「爸爸答應給畫得最完整的人一塊巧克力，並說如果我們發出聲音，他就會移動，改變姿勢，我們就得重新開始畫，所以請保持安靜，這樣他就不會醒來。」

Monica實在覺得太有趣了！便把這個畫面拍了下來，並在 Facebook 上分享了這張照片，稱讚丈夫的聰明辦法。她說：「我很確定他是我所知道的最聰明的人。」Mike總是想出一些厲害的育兒技巧。

這對夫妻完美示範了育兒分工，兩人都很體諒對方，是彼此的神隊友。神隊友的定義，應該是「能夠放心託付小孩的對象」。爸爸認真分擔育兒責任，就不會有「小孩只要媽媽」的情況。如果爸爸有花足夠的時間跟小孩相處，培養感情，就能成為孩子的依附對象。

爸爸參與育兒，孩子的表現更好！

陪伴孩子不只是母親的責任，有爸爸的參與，能激發寶寶的認知發展和學習，孩子長大智力表現會更出色。越來越多爸爸有了小孩後，會覺得孩子比工作更重要，或至少認為小孩和工作一樣重要。他們會刻意抽出時間陪小孩，也渴望能密集「賴在孩子身邊」，在工作上做出妥協。像本篇文章的Mike，體諒妻子、又充分掌握自己孩子的喜好，真的讓人豎起大拇指！

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：這位爸爸下班筋疲力竭，想出了一個好辦法，讓4個孩子安靜待在他身邊！老婆回家一看笑開】