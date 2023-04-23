女兒婚後每周回娘家6次　密過婚前　網民：父母不捨的眼淚白流了

婚前覺得媽媽囉嗦，婚後才知道媽媽的用心良苦，難怪不少媳婦，婚後總是喜歡往娘家跑….



有網友在Facebook群組《毒姑九賤婆媳討論區》發文，透露隔壁鄰居嫁女兒的時候，一想到要跟女兒分離，就忍不住大哭，結果婚後女兒一個星期裏，有5、6天都會回家吃飯，回家的頻率比以前在外縣市讀書還高，讓鄰居忍不住笑稱「當初眼淚真的是白流了！」

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婚後，經常往娘家跑

帖文一出，就引起不少網民共鳴，不少人提到親身經驗說到：

．「我爸媽哭得淅瀝嘩啦，結果兩家距離三分鐘，我還是每天回去幫他們準備午餐，」

．「我好像也差不多，結婚的時候我爸媽一把鼻涕一把眼淚的，結果結婚後還一天到晚回娘家！」

．「我也是離娘家只有5分鐘車程」



結婚這樣的場合，真的是生女兒容易，送女兒出難啊，尤其還有網民分享：

「婚禮時媽媽都比較開心，反倒是爸爸哭得稀哩嘩！」



結了婚，才知道自己媽媽最好

不過不少網民同時直呼：

「女兒能經常回娘家是好事，很多媳婦想回也不能回，老爺奶奶會阻撓，外加碎碎唸」，最重要的是，還有人說到不少嫁出去女兒的心坎裏，「結婚後才發現還是娘家，自己的媽媽最好」。



婚姻關係與婆媳問題，真的是走入家庭才會一一出現，有了比較才會知道，結了婚還是自己的媽媽最好，道理就像「養兒方知父母恩」啊！

婚禮，最容易落淚的時刻

只有在婚禮上的那一刻 ，才能體會到嫁出去的女兒像潑出去的水 ! 這也讓不少新娘會在婚禮上留下流露出感動的一刻，這樣的情緒在所難免，尤其婚禮當天，大部分的新人與父母在氣氛的烘托下， 都會感到依依不捨的情緒油然而生，尤其是當新娘拜別父母的時刻，淚水更是止也止不住呀。

回娘家，真的就是「回家」

而太太們老婆們之所以喜歡回娘家，就是因為只有娘家才是媳婦的家，這是只有嫁出去的女兒才懂的感覺。

回家當女兒，其實就是充電！不管在男家「被當成」甚麼人、或是甚麼樣的身分，回到家就是女兒！甚至很多媳婦一出男家門就開始感到輕鬆，踏入娘家後徹底做回自己，因為這才是「回家」的感覺！

這樣全身舒暢的感覺，應該所有常回娘家的媳婦都懂吧！

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：婚前覺得媽媽囉嗦，婚後才知道她有多好！回娘家就是「回家」，不用徵求任何人的同意】