升小備戰│嶺南大學香港同學會小學 提供愉快多元校園生活

位於石硤尾超過半世紀的嶺南大學香港同學會小學，是一所直資男女小學，採用活動式小班教學，於2006年由津校轉為直接資助全日制男女校。全校有一至六年級，每級有兩班，每班約25至28人，吸引不少喜歡愉快學習的家長慕名為孩子報讀。01親子「升小備戰系列」今次邀請到嶺南大學香港同學會小學署任校長吳曉靈及團隊，分享學校的課程設計特色，並公開入學面試貼士，讓家長在疫情之下，也可以了解學校的第一手資料。



攝影：陳葦慈

攝錄：盧文俊

剪接：盧文俊



相信不少家長都希望小朋友在愉快中學習，但同時又會擔心小朋友的學術成績追不上，嶺小是提倡愉快多元的校園生活，以培養學生自主學習，課程主任李育珍指學校課程發展方向是全人教育，期望學生在六年的小學生涯中，無論是學術、價值觀、能力等各方面都得到全面的發展，「可用四個英文字母V、A、 S、K理解，即Value、Attitude、Skills、Knowledge。Knowledge是指知識上，利用不同的科目引入不同教材、資源去幫助學生，我們重視語言發展，除了有優秀的語文及外藉老師，學校會以多元閱讀教材及活動，幫助學生建立良好語境及提升學習興趣與能力。」

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評估促進學習掌握進度

李育珍主任提到不少家長認為用考試、默書來看學生的學習進度，而嶺小除此之外，更會用評估促進學習，「在過程當中，小朋友一路學，會有不同的評分工具和活動去幫助他自己監察進度，例如我們會有小測試或者不同類型評估，譬如英文科會話，已經不再是一對一老師考學生，學生會自己錄音、拍片、製作Power Point做演講等，配合二十一世紀需要掌握的能力去幫助他們。」

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身心靈健康及全人發展

學校同時亦非常重視學生的身心靈健康，「在正規課程入面，我們會帶出正向的價值觀；在非正規課程入邊，會通過特別學習活動，讓學生學習表達情緒、社交。最後Skills，主要讓學生學識如個與他人溝通，解決問題的能力及其他素養。」

視藝作品呈涵養與創意

走入校園，你會發現藝術氛圍濃厚，視藝科科長劉彩霞老師指出小學階段正是小朋友最有創意的時候，視藝科可以提供空間讓他們發揮天馬行空的創意，「作品並非要畫畫畫得好似，是希望小朋友在課堂裏面好享受，真正將自己的想法表達出來。」

為了讓學生喜歡視藝科，校園特別多展示學生作品，她說:「多展示、多分享、多元素材對學生來講很重要，令他們提升自己信心，看到自己的作品在學校周圍擺，會好有歸屬感、成就感，因此更投入。」

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培養學生成終身學習者

由於現時兒童能從各方面獲取知識，因此，培養學生懂得學習更為珍貴。在嶺小的教學當中，老師不會直接在白板列出答案，而是透過多元活動和協作學習，讓小朋友自己去探索、討論而找答案，過程中，小組共同學習讓孩子不容易放棄，而且有趣的學習活動可以讓學生對學習有興趣、有自信，更能培養學生成為終身學習者。

署任校長吳曉靈說:「因為現在小朋友學習知識渠道多，我們期望小朋友在日常的課堂中透過自己動手去做、討論、探討不同問題，用不同的活動、不同的元素讓小朋友自己去發掘；上堂時會有小組討論、協助學習，有時甚至連小一寫作也會以小組形式去做，譬如我們要寫一篇四素句的文章，有些學生會創作人物、名稱、有些寫有關禮物的名詞，有些創作地點、事情和心情，將所有元素合併在一起，同學好似選擇自助餐那樣，自己加以發揮就會變成獨一無二的文章。」

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額外資源投放幼小銜接

嶺小深知道過去因應疫情，小朋友較少接受正規的校園教育，特別在今年增加更多元素讓學生及早適應小學生活，例如:3日小一適應課，聘請教育心理學家團隊到校觀察學生及獨身訂造多元潛能報告，吳校長說:「教育心理學家團隊將會與我們合作觀察和教導學生，把幼小銜接專業化和科學化，我們會再與家長商討孩子在哪一方面需要學校與家長提供更好的支援。不同的小朋友有不同的特長，我們希望所有孩子在我們的學校都有機會閃耀。」

默書測考功課量適中

「我們的功課量適中，通常老師預先教授，大部分小朋友在家中可獨立完成；測考默書平均，學科之間會互相配合，期望學生在整個學期中有充足的時間及信心去預備。我們認為信心的建構非常重要，期望小朋友在學習過程中得到的不是挫敗感，而是可以在日常累積成就感，做個自信的小學生。」

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小一面試家長注意事項

吳校長透露嶺小小一入學面試會分成兩輪，視乎疫情發展，不過通常首次面試都會以小組形式進行，約10至15位小朋友一組，「由幾位老師在同一間課室觀察考生，會提供不同活動給小朋友玩，大概半小時完成，家長會在禮堂聽入學講座，也可欣賞我們學生的作品展。第二輪面試，我們會逐一面見家長及小朋友，談談教學理念、育兒方針等。」

被問到嶺小的收生標準，吳校長說:「我們學校沒有話特別喜歡收哪類型學生，如果在面試過程當中願意發言，我們也是很樂意去多認識這些小朋友，當然，也有些小朋友是比較靜，我們會看Profoilo，與家長交談，從而了解多些小朋友各方面發展；我們也會認真閱讀幼稚園老師給小朋友的評語等，希望多認識小朋友及讓他們在我們的學校有更好的發揮。」

面試前準備

對於有家長帶小朋友去上面試班，她說：「這要視乎家長的想法，坊間的確有不少面試班很好，可以讓小朋友去見識、練膽量，而且有不同小朋友去參加這些班，也讓小朋友擴闊生活圈子。有些家長會報好多間學校，譬如十幾二十間學，有些學校考到也不會入，只是當練習機會，讓小朋友人輕鬆面對，我覺得視乎家長給孩子的心理預備和期望管理是否足夠而定。」

吳校長過往曾在其他國際學校、直資及私立學校工作，知道的確有不少學校在面試時提供字詞卡讓學生配對，從而測試學術能力，「他們會選擇在這方面表現比較好的小朋友，但亦都可能有些小朋友一次的面試並不能夠反映他真正的能力，所以我認為最重要是家長要給小朋友心理準備，告訴他們是去面試要心情輕鬆面對，小朋友可能不太喜歡那間學校，所以去到學校面試的時候會表現未如父母期望，家長要對小朋友有心理建構及做好準備。特別是現在很多學校都會在網上放上影片，可以預先與小朋友一起觀看，或者去學校附近周圍行看看。香港有許多好學校，希望家長能為自己的小朋友找到一間適合的學校。」

嶺南大學香港同學會小學

地址:白田白田街33號