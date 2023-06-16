女兒成績退步　爸爸在意的卻非分數　媽媽嬲爆網民卻斥她「怪獸」

每位家長對孩子的教育態度不同，日前一名人妻抱怨，她小學一年級的女兒數學考了76分，她責罵了孩子之後，老公卻安慰女兒，讓她氣炸「感覺女兒不在意成績了」。



不過，文章一出，馬上遭網民批評「恐龍家長，老公比妳有智慧，換一個媽媽比較好」。

是媽媽太怪獸，還是爸爸太寛容？（按圖了解）

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一名網民在Facebook社團「匿名2公社」發文指出，她跟老公吵架了，理由是因為女兒數學考不好，平常都是考90分以上，這次卻只有考76分，因此她責罵了女兒，要孩子多看點書。而老公下班後，女兒跑去跟老公哭訴，當下讓這位女事主很生氣。

老公笑着和女兒說「爸爸不是要妳的分數，而是妳有沒有為了這場考試做準備」。女事主聽到這個說法後更生氣，認為「這樣告訴女兒的話，會讓她覺得有沒有讀書都無所謂了，現在小孩很鬆散，要一直盯着」。

帖文一出後，馬上遭網民批評，有人直言：

．「分數不代表甚麼，而且才小學一年級，妳這樣很像恐龍家長」

．「才1年級而已，數學不會有可能是因為對題目理解不足，而且孩子的智商是遺傳媽媽」

．「現在在孩子眼裏的媽媽才是『不合格』」

．「小一而已是要多逼迫她？就不能讓孩子有她該有的樣子嗎？是天才的話，妳不用逼就會考好了，不是的話妳這樣逼也沒有用」

．「我讀到博士，我很確定數學分數跟能不能成為數學家，完全是兩回事」

．「非得逼死小孩才甘願嗎？妳小時候有用同樣標準要求自己？」

．「爸爸的教法其實才是正確的吧，要給予孩子信心，這樣他們才可以知道是為了自己」、

．「建議換個媽媽，家庭會比較和樂。妳自己有讀明星學校嗎？沒有的話，就思考看看分數有沒有很重要吧」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】