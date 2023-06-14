孩子跌傷　竟說不用通知爸媽？遇上3種情況　代表對父母已感失望

科學家做過一個實驗：把一條大魚放進有很多小魚的水池裏，大魚在裏面天天吃小魚，過的很愜意。等過了一段時間，用一個玻璃瓶罩住了這條大魚，讓它不能再活動自如。一開始，大魚還是見到小魚就往上撲，但毫無意外地它被外面的玻璃瓶擋住了。大魚一直撲，一直被擋。慢慢地，它就減少了衝撞的次數，到最後任由小魚在周圍遊，也不再有反應。



後來，科學家把大魚外邊的玻璃瓶去掉，大魚直接沉到水底，一動不動。哪怕小魚撞到了它的身上，它也不會張開嘴巴去狩獵。最終，大魚被活活餓死。

很多人說，這大魚也太笨了，魚都撞身上了都不知道張嘴。其實，害死大魚的不是笨，而是曾經體驗過的無力感和已經習慣的思維定性。

就像我們人，我們下意識做出某個行為反應時，最大的影響可能並不是理智的分析，而是曾經對類似事件的經歷和感受。哪怕你明知道，怎樣是正確的，不應該哪樣。尤其是孩子，在很多事情上的下意識行為，體現着父母平時的養育方式。

如果孩子第一反應是這樣，那就說明你把孩子養得很好。

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01

當孩子被老師批評時……

當孩子不小心損壞東西、做錯事時……

孩子的第一反應是：

嗚嗚~我好難過/生氣/害怕，我要回去告訴我爸媽，他們肯定會幫助我的。

這說明，孩子很有安全感，無條件地信任父母。應題一些，就是你把他養得很好。

但如果孩子，遇到困難，或在外邊受傷了，他的第一反應不是告訴家裏，而是感到害怕，想辦法隱瞞。

千萬不能讓我爸媽知道，不然又要捱罵了！

那就一定要注意了。反思下平時對待孩子是不是問責太多，幫助太少，批評、教訓太多，安慰理解太少。

周末帶孩子們到公園玩，公園有一個淺淺的石頭河，孩子們都喜歡在河邊撈魚、撈蝌蚪。玩了沒一會，就有點曬了，我去叫CC的時候，發現他們幾個圍着一個小朋友。我走進一看，嚇了一大跳。有個小朋友腿被劃了很長一個大口子，目測有十多厘米。地上已經流了很多血。

我一看就急了，我說哪個是你媽媽呀？趕緊叫她帶你去醫院包紮一下吧。那個小男生居然說「不行，可千萬別讓我媽知道！阿姨你可別大聲嚷嚷了，別把我媽引過來」。明明疼得要命，第一反應卻是該怎麼隱瞞。瞧得我真是心酸，這孩子得多「怕」大人，才不敢說啊。

雖然說，孩子幹了壞事兒、錯事兒，咱們大人都會忍不住數落。但是你的數落是純粹發泄、還是含着心疼的抱怨，孩子是能感受到的。

上周CC有天跟小夥伴去廢墟里探險，結果踩着個釘子，流了點血，倒是沒多深，她又皮實，歇了下就接着玩了。但回來後，還是跟我們說了，腳還是疼，C爸一看說趕緊去打針破傷風吧，那地兒特別髒，萬一還是鏽釘子呢。大晚上，我們把她倒騰到醫院，掛號、排隊、打針。

（CC爸媽提供）

一通操作我也忍不住吐槽她，「你看你這倒黴孩子，哪危險你跑哪兒玩，光給你老孃找事兒」。CC聽完也是嘿嘿嘿得傻樂，嬉皮笑臉說「媽媽辛苦啦」。CC這樣子也叫有點有恃無恐，她知道就算說了，我們也就是埋怨幾句。

一個信賴父母的孩子，眼睛裏會有狡黠的光。因為她明白，父母的主旋律還是愛，偶爾吼兩嗓子、訓幾句、批評幾回，那都是伴奏。但如果你把伴奏表演成主旋律，孩子就會覺得不對味兒了。這時候無論你是嘮叨他、嚇唬他、還是揍他，都不能阻止孩子下次不敢做，只會讓他做了不敢跟你說！

要是再過分點，因為摔個杯子、碰壞同學的手錶、弄丟了零花錢……小事都得數落一頓，那孩子最後覺得自己還不如幾百塊錢、幾個鍋碗瓢盆重要。所以，想要保護孩子的安全感，就需要父母從小事上閉嘴。

所謂成長，不是孩子不作妖、不犯錯了，而是，父母能心如止水面對生活中的插曲了。這就是父母的修煉。

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02

當孩子和別人發生矛盾時……

當孩子被欺負時……

當孩子受到委屈、冤枉、傷害時……

孩子的第一反應是：

哼，太欺負人了，我回家就告訴爸爸媽媽，他們一定會相信我的。

這說明，孩子平常被認真對待，可以從父母身上獲得力量。

但若是，孩子受委屈、欺負，有了心事，第一反應不是告訴你，而是：

算了，反正跟爸媽說了也沒用！

那就證明你不僅沒有賦能，反而還給孩子傳遞了負能量。因為「反正」的出現，代表期待別人做一些事，卻害怕得不到。「反正」前說得是反話，後邊跟着的才是期待你做的事情。（包括「隨便」也是，孩子並不是真隨便，只是通過隨便表達自己的不滿）孩子用最無所謂的語氣，說着最在乎的事情，誰懂啊，家人們？

當期待一次次落空，感受一次次被忽視，孩子有事兒就不想跟你說了。他也知道不能從你這賦能了，直接降低期待，用「反正」來表示不滿。聽着氣人，好像孩子非要跟你對着幹。但其實，字字求的都是關注。

所以啊，孩子事無小事。當孩子跟你分享時，不要嫌煩，更不要頭都不轉地「嗯~嗯~」敷衍，小事上你敷衍孩子，那大事上孩子也會欺瞞你。

學會認真的且不帶評判的傾聽，是每一位家長的必修課。就像你和朋友、姐妹之間的分享和吐槽，道理少講一點，對錯少評幾次，也沒啥。孩子不會長歪，世界不會崩塌。事情不嚴重，聽聽就好，孩子說了也很可能就過了。事情嚴重，必須重視，該撐腰撐腰，該解決解決。生活嗎，本就是一個又一個問題等着我們。

當親子之間的信任之橋和情感鏈接建立穩固，教育也會變得簡單起來。越長大越發現，一個有父母撐腰的小孩，是多麼幸福，有力量。來。

03

當孩子被要求要妥協時……

當孩子被迫要退讓時……

當孩子被要求你是女孩子／男孩子，必須要怎麼樣時……

孩子的第一反應是：

不！憑甚麼啊！我才不……

而不是：

好吧，行吧，就按你說的來吧

說明，平常孩子的想法被尊重，孩子有很強的個人主觀和權利意識。

雖然，有天生性格軟糯，別人說啥都行，自己就圖個省心的孩子。但大部分的小孩，都是有極強的個人情感的，自己的意見沒人理會感覺不舒服，權益被侵犯時會感覺不開心，被孤立的時候會難受。

但為甚麼，有的孩子可以立馬對不公平的待遇說不，有的孩子卻習慣性順從，哪怕自己並不願意呢？因為不會，也不敢拒絕。有的是父母嚴格的管教、說一不二的作風，讓孩子覺得沒有掙扎的空間。反正怎麼反抗也是胳膊擰不過大腿，最終都得隨了父母的願，真叫起勁來，孩子哪是大人的對手呢？

有的是父母假民主。說着讓孩子自己做主，但卻在孩子說出不符合自己預期的決定時，不停地否決：

不行，肯德基都是垃圾食品沒甚麼營養！吃點別的！

說着我不管，你自己看着辦就行，卻在孩子做完之後，不停地對結果進行挑剔：

你看你自己買的衣服多難看，小姑娘不是灰就是黑，一點不精神！

說着你自己對自己負責，卻總是對孩子行為橫加干涉：

下雨天穿白鞋，那還不濺的都是泥點子，腦子怎麼想的？

當一個孩子需求被忽視的次數太多，想法被否定的太多，他就懶得再發表自己的看法，表達自己的感受。而一個習慣向父母妥協順從的孩子，將來面對他人也會無底線犧牲自己的權益。

越妥協，越不被尊重。

所以啊，做父母要時刻保留一份警覺，你要永遠記住：當父母的「自我」越強烈時，孩子的「自我」就會被打壓的越弱。多給孩子成長的空間，多些尊重，少些控制，隨時準備好被反駁和挑戰。

姐妹們，扎心的說，一個孩子可以走向成熟，這中間一定是踩着父母過去的。

我們是CC爸媽，家有一雙兒女CC&DD。

C爸：中國醫科大學碩士、三甲醫院副主任醫生；

C媽：報社育兒主編，暢銷書《家長好脾氣，才有好教育》、《吃好睡好不生病》作者。‍‍



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