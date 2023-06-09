專注力太強未必絕對好？孩子9種氣質　他們不懂說父母也可觀察到

如果能明確知道小孩的個性，就不容易他們產生錯誤期待，以為他們故意和自己作對，反而能適性教導！



我們常聽到「小孩有自己的氣質」、「要順應孩子的氣質」，但其實所謂的「氣質」就是「個性」。了解自己孩子的個性，才知道該如何教養、與之相處。但看着整天不會說話、無法流暢表達自己意見的小孩，父母們要如何觀察孩子的氣質呢？

根據19世紀初美國兒童精神病學家切斯與湯瑪斯夫婦的《柏克萊研究》中，他們定義了兒童的9種氣質面向，可以讓父母在實際生活中觀察孩子個性與生活態度。

「個性」並沒有好壞之分，父母應做的，是按孩子們的個性給予相應的引導！（按圖了解）

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1. 活動程度

好動↔文靜



此處的「活動程度」指的是孩子的體力。有的小孩就是有看似用不完的精力，每天跑來跑去、就是靜不下來；但有的就是比較喜歡文靜的活動，只喜歡看書、畫畫。

老實說，父母常會為了「過度好動」的孩子失去耐心，但其實這只是孩子的其中一個特性；因此如果你家有精力旺盛的孩子、並讓你感到疲憊的話，可以試着找個幫手幫你分擔一點壓力，或是報名一些具有挑戰性的運動課程，消耗他的體力，像是游泳、跑酷、溜直排輪這種需要耗費大量體力的活動。

2. 規律性

規律↔不規律



規律性就是孩子是否喜歡「固定」的行程？如果有固定的行程，父母照顧起來會相對容易許多；但有的小孩作息時間很不受控，吃喝拉撒每天都不一樣，父母在照顧上也會比較累一點，因為要隨時應付孩子的需求。

但同樣的，這也是氣質問題，並不是哪些父母做對了甚麼事情、或做錯了甚麼。但父母還是可以觀察孩子的喜好，並依據喜好計畫孩子的生活行程。

3. 趨避反應

對新刺激快速接納↔謹慎小心



孩子對「新的刺激所反應的態度」就是所謂的趨避反應。有的小孩能夠快速接納新的事物，一下子就融入其中；但有的小孩面對新的刺激會比較謹慎小心一些，先以旁觀者的身份觀察許久再慢慢融入，對這種孩子我們都會說他比較「害羞」。

太過快速地接納新事物，或是過於羞怯都有父母各自擔憂的地方，比方說擔心孩子容易跟陌生人親近、被拐騙，或是太害羞的小孩容易慢熟、被排擠。這時候父母要做的就是教孩子認識自己、陪伴孩子度過每個時刻，並教導他們如何面對每一種場合。

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4. 適應性

接納新事物所需的時間長↔短



和趨避反應有點類似，但此處的「適應性」則是強調所需的時間。有的小孩對不喜歡的事情很快就能接受，但有的小孩可能會花更多時間。以小朋友上幼兒園為例，有的孩子可能哭一天就開始享受上學生活，但有的孩子可能哭了一個月都還在說：「我不要上學」。面對適應力較慢的小孩，父母能給的就是無盡的耐心，並幫助、開導孩子接受新環境。

5. 感覺閾限

身體感覺敏感↔遲鈍



此處講的是小孩的身體感官敏感程度。有的小孩睡着後天打雷劈、地震都叫不醒，但有的小孩卻很淺眠，關門的「咿呀」聲都會被驚醒；或是有的小孩容易抱怨衣服、床單太粗糙，讓他覺得不舒服，但有的小孩跌倒破皮都沒在喊痛。其實這也是孩子氣質的其中一種表現。

如果對一個較為敏感的小孩，父母在提供新事物的時候就得慢慢來、輕柔的引導，包含聲音不能太大、動作不能太粗魯，簡單來說，也是需要父母很多的耐心。

6. 情緒品質

個性開朗、愛笑↔消極、憂鬱



最明顯、最容易觀察出來的氣質就是觀察孩子是否愛笑？有的小孩就是天生愛笑，但有的情緒會比較負面，很容易不高興。

面對這種情緒特質的小孩，父母可以多多跟孩子分享生活中快樂、積極的事物，引導他們多往好處想，但同時不要否定孩子的負面情緒，畢竟這就是主觀認知，我們在接受的時候，還是可以引導他們到正向的一面。

7. 反應強度

情緒表達方式外放↔內斂



反應強度就是小孩表達情緒的方式：他是不是有一點點不開心就哭得天崩地裂？還是只會默默地到角落畫圈圈？這些情緒表現都是面對外在環境反應強弱的一種。當然，不管是浮誇的表現，還是內斂都沒有所謂的好或壞，這只是孩子的其中一種個性而已。

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8. 注意力分散程度

專注力強↔容易分心



注意力分散程度除了指孩子做同一件事情能維持的時間。聽起來好像沒甚麼，而且會覺得「專注力越長越好」，但其實這還包含另一個讓父母困擾的事：孩子遇到挫折時會鑽牛角尖多久？

能夠專注、全心全意的做一件事情當然很好，但如果小孩太過執着，那可能就會讓父母很頭痛了！例如出門沒帶到某個玩具，孩子在整段旅途都會不高興，而且無法接受別的替代品；但如果是容易分心的小孩，可能可以很快就戒掉奶嘴、小被被，因為注意力不持久，不開心的情緒能夠很快被分散掉。

9. 堅持度與專注力時間

遇到困難屹立不搖↔容易放棄



堅持度是指孩子面對困難時，從事某項活動的意願；而專注力時間則是評估孩子遇到困難時能堅持多長時間？例如小孩在學習穿鞋子、寫作業時，遇到困難時他願不願意挑戰看看？挑戰後又能堅持多久？還是一下就找人求助？

很多人都會把「堅持度與專注力時間」「注意力缺失症」（「過動症」）聯想在一起，但其實注意力不集中不代表就有過動症，過動症是一種實際存在的神經系統疾病，必須經過醫生專業的診斷、檢查才能確定。

如果能透過以上9種氣質面向觀察小孩、歸納出小孩的個性，說不定父母就能夠坦然的接受小孩的行為，想着：「他的個性就是這樣」，而不是認為小孩故意在跟自己作對。接受小孩真實的本性之後，父母也能用更適當的態度教導孩子，避免糾紛！

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