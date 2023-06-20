選擇性緘默症｜家長須注意學前階段3大事項 助孩子成功克服

幫助孩子克服選擇性緘默症，有什麼要注意？面對選擇性緘默症，家長會運用很多策略幫助孩子，如想事半功倍，我們就更需要注意孩子的狀態和需要，再作細微調整。

（文章授權：Cherry Wong 家庭治療學碩士 香港註冊社工）



家長切忌過份熱情 以溫和的說話助孩子融入氛圍

舉例一，遊戲帶動輕鬆氛圍，但要注意別過份熱情、過份浮誇。學前階段的孩子，很多時透過遊戲就能夠縮短他們的熱身時間、帶動他們打破焦慮狀態。但需要留意過份的熱情，亦會令孩子不適應。因此，家長需要觀察孩子的神情，若孩子對於眼前的氛圍不適應，可用『哦，你不習慣呀，我哋觀察下先，慢慢睇下，再埋去玩』、『知道呀，唔慣呀，等一陣就會舒服啲嫁啦』，中間夾雜一、兩句溫和的說話形容遊戲或眼前的情況，有助孩子融入輕鬆的氛圍。

以近似音引導孩子發聲 注意勿讓孩子頻繁說話

舉例二，用近似音和動作帶動說話，逐步引導至單字，但要按部就班地進行。年幼的孩子可用玩樂的方式，讓他們先由近似音開始表達。例如『Bye Bye』可以『Ba』代替，當他們能較頻密地使用近似音表達時，就慢慢引導他們說『bai』、再到『bye』。但要注意的是，家長需要和互動的對象溝通或幫孩子補充說明，避免出現『孩子剛努力發出了聲音，但緊接着就被催促再說話』的情景。

把握黃金時間及調低難度 鼓勵孩子說話

舉例三，黃金5或10秒。要引導孩子一點一點克服難關，我們需要創造機會讓他們嘗試，注要幼兒很多時亦需要大人從旁示範，他們才可以『跟講』。另一要注意的要點是，等待孩子用說話表達的時間不宜停留太長，。一般5-15秒就足夠了。若15秒過後，孩子未能說話，我們則需要幫他調整。例如，買雪榚，可以鼓勵孩子用說話表達，10秒左右後，若孩子未能表達，則可以調低難度，爸媽幫他說『唔該，我哋想買雪糕，係咪呀？』，由孩子負責答『是』，若等待5秒左右，孩子未能做到，則爸媽再說一次，然後讓他點頭確認爸媽的訊息。

上述是一些例子，不論是哪一項，關鍵都在於孩子當下的狀態。同一策略，一時有效，偶爾失效，其中一個可能性，就是孩子的狀態。因此，當策略能隨着孩子的狀態和需要作調整時，自然就能事半功倍。

Cherry Wong 家庭治療學碩士及香港註冊社工

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Cherry Wong 家庭治療學碩士 香港註冊社工

《本文內容獲 Cherry Wong 授權轉載》

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「柴胡醫館：選擇性緘默症家長注意事項（學前篇-上）」】