社交障礙｜懷疑男童患上亞氏保加症 怎料是爸爸態度令他不想說話

學校老師指男童疑有社交障礙，甚至是患有亞氏保加症(Asperger Syndrome)。在治療過程中，治療師發現他能正常對答、玩遊戲，沒有甚麼不妥。最終發現他沒有言語問題，卻對男性有種抗拒溝通心態，原來跟父母管教態度有關。

（資料授權：秦蓁博士 joyce chun 香港大學言語及聽覺科學系博士）



男童疑有社交障礙 不愛與同學玩耍

6歲的Steven (化名) 是一名害羞的孩子，聲線較弱。他4歲多起就開始上訓練，當時他s音說得不好，不過4堂後就已經能改善問題，不用再接受訓練。

豈料1年之後治療師再接到他父母的電話，說學校老師指Steven有很大的社交障礙，更一度懷疑患有亞氏保加症(Asperger Syndrome)。治療師先讓Steven與妹妹玩耍，並在旁觀察。其後發現他會與妹妹聊天、玩遊戲，更會向她說故事，顯示說話能力正常，情況不比以往治療時的差。惟治療師與Steven單獨相處時，他總不會與他說話「我不喜歡爸爸，他在我就不講話！」

父母教育態度令孩子不愛說話 更一度抗拒「有父親形象」的男士

細問Steven的父母，發現他的爸爸脾氣很差，而且言語上傷害了孩子。他希望兒子能成才，如Steven表現不理想，他就會說出一些很負面說話，如「無出息！」、「咁怕醜點做男仔！」等等。接著，再老師求證他在學校的表現，發現他不喜歡與男同學玩，更不會與「有父親形象」的男教師聊天。

所以他並不是不懂說話，更沒有語言問題，只是他在乎溝通對象。所以治療師將他轉介給社工及臨床心理學家跟進個案，有望男孩幫助調整心理。

給家長們的反思：一旦破壞關係，日後難以修補

無論家長工作壓力有多大，也不能帶回家。尤其跟子女說話時，不論是正面或負面的說話，他們都會全數吸收。家長們要謹記，親子關係是長遠的，不要因一時情緒爆發而傷害關係。一旦破壞了，日後便難以修補，家長們應學習正面表達，例如「唔好嘈」跟「不如安靜啲」，其實都是表達同一信息，何不擇後者呢？

作者簡介：秦蓁博士 Joyce chun

香港大學言語及聽覺科學系博士，身兼言語治療師、新加坡卓薈國際幼稚園校監、社企創辦人於一身，育有兩仔一女，愛鑽研孩子成長，常透過小把戲訓練學生及孩子，開設「博士媽媽」facebook專頁，與家長分享育兒心得



作者Facebook專頁：博士媽媽 Joyce Parenting

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「康復進度取決於父母的態度」​】

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