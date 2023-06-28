婆媳｜奶奶一理由禁孫兒着襪　醫生也呆了　網民：男生別穿內褲

一名媽媽給嬰兒穿襪子，奶奶卻有意見，認為這樣會「腳掌長不大」。對此，台灣婦產科醫生蘇怡寧也一句神回，讓不少網民笑說「亂噏」。



這位奶奶的「神邏輯」看來令不少人都意想不到！（按圖了解）

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Facebook專頁《蘇怡寧醫師愛碎念》6月20日分享對話截圖，可見一名女子傳訊息問他，「嬰兒整天穿着襪子會導致腳掌長不大嗎？我很疑惑，因為我奶奶這樣對着我說的，叫我不要再讓小孩穿襪子了！」蘇怡寧也看傻反問，「所以妳奶奶整天都戴帽子，所以腦子長不大？」他也無奈向眾網民表示：「穿襪子不是裹小腳好嗎，不會讓腳長不大」。

底下網民也幽默回應：

．「照這種說法，只要穿緊身衣就不會變胖」

．「以後不要戴帽子了，男生也不要穿內褲」

．「那古代為甚麼裹小腳，直接從嬰兒穿襪就好了」



Facebook專頁《黑倫醫師x健康諮詢》也現身留言：

．「襪子還是手套要戴，建議不要三個月大，穿戴要看車縫線會不會有瑕疵，造成末梢血循環不佳，嚴重會有組織壞死的風險」



事實上，裹小腳又稱纏足（編：紮腳），是古代漢族人女性的一種陋習，清朝時期社會認為女性的腳要小於三寸才美麗，此風俗至上世紀初才逐漸消失。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】