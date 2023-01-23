婆媳｜夫妻努力多年終懷孕　奶奶竟以3個原因不滿　還好老公錫她

新生命降臨是家中喜事，但卻有人妻分享，自己與丈夫努力多年，終於在過年前懷孕，但竟引起奶奶不滿，原因讓人超傻眼，幸好有神隊友相挺。



而其他網友看到人妻的經歷後，也紛紛為她打抱不平。

難得家有喜事，這位奶奶就不要只想不滿的地方吧！（按圖了解）

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人妻在Facebook發文表示，自己跟先生嘗試試管，也看過中西醫，努力很久才終於懷孕，身邊的人都為她開心，只有奶奶「各種陰陽怪氣給臉色」，認為她懷孕的時機點不對。

奶奶不滿的原因有三：

．第一為媳婦懷孕就不能幫忙年前大掃除；

．其二是過年期間，兒女和子孫都會回家拜年，不能指使懷孕的媳婦做苦工

．最後一點則是，另一個媳婦年後就要生了，會搬回家住，奶奶不想蠟燭兩頭燒



雖然要面對奶奶的蠻不講理，但人妻表示自己一點都不在乎，因為老公把她當祖宗養，且在娘家也非常照顧她，直言：「以前沒小孩要處處看人臉色過日子，幸好我老公還挺撐我。」

文章發佈後，網民紛紛力撐：

．「兩位媳婦都剛好不能幫忙，那當然是叫兒子女兒跟她老公下來打掃囉！妳就好好養胎吧！」

．「加油，照顧好自己和肚子裏的寶寶，別去管其他人說甚麼」

．「可以介紹奶奶花錢請人打掃家裏啊，老公是好隊友～恭喜妳」

．「目前先顧好自己跟寶寶最重要，孕期不要想太多，因為妳的心情會影響到寶寶」

．「奶奶為甚麼不使喚兒子，為啥要使喚媳婦，真不懂男生力氣大又沒懷孕」



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