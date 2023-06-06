婆媳｜媽媽不准孩子吃麥旋風 嫲嫲偷買了 竟被新抱如此過份責鬧
不少長輩都疼愛孫子，但太過寵溺可能會造成孩子有不少壞習慣。一名網民去麥當勞看到一對母子和嫲嫲在吃晚餐，小孩吵着要吃麥旋風，但媽媽不肯讓小孩吃甜的，嫲嫲就偷偷買了麥旋風給孫子，不料，媽媽一看氣得回嗆，「吃了像你一樣得糖尿病」，令事主不禁好奇，「這樣正常嗎？」。
雖然嫲嫲是有不對的地方，但這位媽媽的說話也未免太過份了吧（還要在孩子面前說）！（按圖了解）
一名網民在PTT「八卦版」發文，他去麥當勞吃晚餐時看到一對母子和嫲嫲一起來吃，小孩一直吵着要吃新出的麥旋風，但媽媽不肯讓他吃甜的，嫲嫲看到小孩快哭了就一直說，「買給他沒關係啦」，但媽媽仍然不肯，於是嫲嫲趁着媽媽去上廁所時，跑去買麥旋風給孫子吃，媽媽回去一看到氣得狂罵小孩，「就說不可以吃甜的！」。
孩子被罵到一直哭，嫲嫲就緩頰，「小孩子吃一點有甚麼關係」，沒想到這句話像踩到媽媽地雷一樣，直接被媽媽回，「吃了像你一樣得糖尿病！」，場面瞬間安靜下來，媽媽發現說錯話才說不能吃就不能吃，然後把麥旋風拿去倒掉，事主看到這個狀況不禁好奇，「媽媽不給買麥旋風，嫲嫲買了被罵正常嗎？」，引起不少網民熱烈討論。
網民紛紛表示，不同意媽媽的做法：
．「這媽媽之後吃不完兜着走了」
．「最好吃了就糖尿病，一點胰島素的概念都沒」
．「控制狂，小孩而已又不是肥宅會得糖尿病」
．「不是經常吃還好吧，有的限制到小孩不管吃甚麼都一副難民搶食的樣子，有比較好？」
．「都吃麥當勞了還在意這麼多，有夠可笑」
．「風水輪流轉，以後小孩長大換他罵媽媽」
．「這媽媽講話真粗暴」
．「最好她媽媽這輩子沒吃過甜點，女生哪個不愛吃甜點的」
有網民則認為，嫲嫲不尊重家長的管教方式才是問題：
．「因為現在一些醫生在宣揚小孩吃甜，會脾氣暴躁甚至變笨，所以一些家長非常敏感吃甜」
．「重點不是吃一點不會得糖尿病，而是不能讓小孩養成會吵就有糖吃的習慣」
．「長輩的管教標準不一致會讓小孩價值混亂」
．「嫲嫲這次買麥旋風，長大就是我要買iphone」
．「正常，憑甚麼只為了你想在孩子心中扮好人，就擾亂人家教養孩子」
．「還是要給嫲嫲面子，但還是要唸小孩，連續三天沒有點心」
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