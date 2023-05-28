婆媳｜媽媽露台曬衫兒子廳內跌倒　本屬意外　奶奶卻趁機搬弄是非

不少女性婚後都會面臨到婆媳問題，假設沒有好好地去解決，難免會感到相當委屈。一名人妻在網絡上發文，表示日前兒子從20cm高的梳化跌到地上，自己當時在露台洗襪子，老公在房間玩投籃機，結果奶奶卻曲解成「我在房間摸東摸西，她兒子在露台曬衣服」，認為奶奶是故意亂說話，而帖文曝光後也掀起討論。



無論這位奶奶是有心或是無意，相信她的新抱都已對她起了介心：（按圖了解）

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一名人妻在Dcard上以「婆婆（奶奶）到底是故意的還是無意的」為題發文，她透露日前兒子從20cm高的梳化跌到地上，雖然地板有鋪毛毯，但多少還是會痛。事主指出自己當下在露台洗襪子，老公在房間玩投籃機，結果兒子跌到地上的時候，老公第一反應卻是責怪她。事主表示事後大姑有斥責了老公，認為這種事不要怪東怪西，只要小孩沒受傷就好了。

事情還沒結束，事主某天和媽媽聊天時，媽媽透露「奶奶說是我在房間摸東摸西，然後她兒子在露台曬衣服」，事主當下簡直傻眼了，趕緊跟媽媽解釋這不是事實。對此，事主不解指出，「真的很好奇奶奶到底是故意的還是真的不知道，這種事情是結婚一年來的第二次，還蠻火大的，我本人覺得她是故意的啦，畢竟我也不是很喜歡奶奶這個人還有她的角色」。

帖文底下吸引大量回應，不少網民紛紛表示：

．「不論是不是故意的都不重要，以後就是知道妳奶奶會講對妳不利的話就對了」

．「我前奶奶也很愛說這種謊話，永遠不承認她兒子做錯事，我直接讓她變前奶奶」

．「跟我嫲嫲一樣欸，都會在小孩面前講我媽的壞話，但我媽根本甚麼都沒做」

．「我覺得妳老公問題比較大」

．「妳怎麼沒先給妳老公一巴掌」

．「妳老公跟奶奶一樣耶，不愧是母子」



也有網民提到：

．「我會故意講出這件事，然後提醒老公注意奶奶是不是有失智現象，要他多關心奶奶」

．「我會找奶奶理論，沒有的事情一定會爭論到底」

．「支持當老公面前問奶奶+1，而且不要直接興師問罪，要表達出自己因此受害（例如被媽媽罵）」

．「在大家面前揭穿她啊，讓大家知道她說謊，只是這樣就完全得罪她了，但不得罪也不見得會比較好過就是了」



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