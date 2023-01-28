婆媳｜奶奶錫大孫多過二孫 一荒謬原因更稱「老二非我們家純種」
撰文：聯合新聞網
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奶奶的偏心，讓人受不了！有一名人妻抱怨，奶奶會因為「長相」問題偏愛家中的孫子，只要是有好事都會先想到老大，老二總是要退讓，不管是吃飯、接送都是，甚至當著小孩面前說「因為老大是我們家純種」，讓人妻相當火大。
嫲嫲偏心錫大孫多點，竟是這個原因！（按圖了解）
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一名人妻在Facebook發文指出，自己有兩個小孩，老大長得像老公，老二則是長得像自己，奶奶都會特別疼愛老大，如果有爭吵，奶奶一定是叫老二退讓，比較好的食材也會留給老大，例如吃螃蟹，就算煮了兩隻，奶奶也會一樣會把兩個有蟹黃的殼直接夾給老大。
另外像是小孩不同時間放學，老大下課奶奶就會記得清清楚楚，準時叫人去接送，但老二下課時間到，奶奶就會一副不急的樣子，或是直接假裝忘記小孩下課時間，對外也常常誇老大成績多好多優秀，老二成績也差不多，但奶奶就會要他多加油，跟老大多學習。
甚至有一天，奶奶還當著兩個小孩面前說，老大真的是我們家的純種，各方面都跟我們家很像，事主馬上回「難道老二就不是家裡純種嗎？」，結果奶奶竟然說「因為老二比較像妳呀！」，讓事主直接激死「我會記得這句話」。
網友看完也紛紛留言說：
．「幾乎所有婆家人都會偏心長得比較像他們家的那個小孩啊，人之常情，我甚至聽過當爸爸的也比較偏心長得像他的那個小孩」
．「這種偏心的人要離她遠一點」
．「那就是眼緣」
．「兄弟姊妹如果不和，很多時間都是因為長輩的不公」
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