親子好去處｜黃金海岸x福爾摩斯、商場兒童職業體驗/韓系打卡位

暑假期間，有很多親子好去處等著家長跟小朋友一同發掘！今個暑假，黃金海岸將有大偵探福爾摩斯接待各位來賓，小朋友可與福爾摩斯一起解謎尋寶；喜歡室内活動的可以到商場玩樂，荃灣CityWalk讓小朋友參與有趣職業體驗、香港仔中心則有多個韓式打卡點。



Citywalk 荃新天地「KIDS DREAM BIG!夢想職業體驗館」

荃新天地夏日呈獻「KIDS DREAM BIG!夢想職業體驗館」主題活動，商場2期中庭化身為夢想職業體驗館，讓小朋友發揮興趣與專長，挑戰 5 大非凡職業，展開樂而忘返又充滿啟發性的「打工實習」旅程！

夢想職業體驗館現正釋出大量「暑期工」職位空缺！無論是好奇心爆棚、創意無限或充滿表演欲的小朋友，都可以走入特意打造的夢想職業體驗館，迎接樂趣滿分的打工體驗！S+REWARDS會員可以憑點數於 S+REWARDS APP 換取工作體驗證，讓孩子穿上可愛服裝，搖身一變成為「星際探險家」、「日式便當達人」、「植物科學家」、「雪糕研發師」或「偶像練習生」！透過與眾不同的職場體驗，提升自信和學習新技能，更可以發掘自己的未來發展方向及目標。努力完成每項職場體驗，更可賺到「夢想代幣」，換取各項精彩獎賞，學習一分耕耘一分收穫的意義！

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Citywalk 荃新天地「KIDS DREAM BIG!夢想職業體驗館」

日期：2023年7月15日至8月20日

時間：下午1時至9時

地點：荃新天地2期中庭

香港黃金海岸 x《大偵探福爾摩斯》【黃金寶藏傳說】

香港黃金海岸與全球銷量突破1,000萬本的香港最暢銷超人氣本地兒童推理小說《大偵探福爾摩斯》炙熱聯手，帶領各位大小朋友來到黃金海岸商場及香港黃金海岸酒店暢玩集小說場景打卡、科學解謎尋寶、主題住宿享受和夏日美食於一身的黃金寶藏傳說企劃。商場和酒店帶大家來到推理大本營，驚喜重現福爾摩斯寓所兼偵探事務所3大著名場景，主角福爾摩斯將於指定日子現身接待各位來客，與粉絲一起合照；沉浸式化身少年偵探隊員，在商場及酒店玩盡「黃金寶藏傳說」兩大互動偵探推理遊戲，憑過人觀察力、邏輯推理及STEM知識，與福爾摩斯一起解謎，尋找寶藏。

香港黃金海岸 x《大偵探福爾摩斯》【黃金寶藏傳說】商場打卡位

日期：即日起至2023年9月3日

時間：上午10時至下午10時

地點：黃金海岸商場中庭

香港仔中心 韓食∙韓色 夏日照相館

「韓食∙韓色 夏日照相館」，玩轉色彩豐富兼具夢幻感的韓食主題，更融入當地潮流的打卡元素，包括韓國國民美食，韓式炸雞及杯麵打卡裝置、拍出韓劇劇照感的地鐵月台及路邊攤場景，誘發少女心的療癒系雲朵咖啡室及小清新繽紛水果空間等，讓你全程陶醉於韓國潮流的氛圍，咔嚓，展開沉浸式仿韓打卡之旅！同時，香港仔中心更引入韓國熱話「個人色彩診斷」貼心體驗，於指定日子憑指定消費相約色彩診斷師，助你尋找天生「命定色」，為你的彩妝和穿搭術加分，成為最亮眼的韓妹／Oppa！

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香港仔中心韓食∙韓色 夏日照相館

日期：7月22日至9月3日

時間：下午2時至晚上7時

地點：香港仔中心2期2樓1B號舖及4期地下

查詢電話：2553 0860