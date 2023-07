親子好去處｜LEGO®奇幻之旅、愉景灣夏日祭、大館展覽「霓續」

學生最喜歡的暑假來了!相信不少父母都絞盡腦汁安排孩子參加不同的暑假活動,讓他們可以放放電。以下介紹4個適合小朋友參與的活動,包括香港藝術中心夏日藝術體驗大放送、MegaBox全港首個LEGO大型活動、大館全新展覽「霓續」和愉景灣「大十一 O夏日祭 」,不管是靜態藝術活動、拍照打卡、還是室外體驗活動都有,這個暑假與孩子一起創造美好的回憶吧!



香港藝術中心夏日藝術體驗大放送

香港藝術中心致力透過舉辦多元化、跨媒體的創意藝術活動,讓藝術走進生活。今個夏天,香港藝術中心的不同單位為大家準備了一系列藝術課程及聯乘特色工作坊,包括暑期兒童陶藝證書課程、「繪本X創意舞蹈」、「篆刻印章DIY」、「美藝再造紙工作坊」等等,讓大家於夏日展開一場藝術探索之旅。

多元感官藝術體驗 激發兒童無限創意

其中重點推介的暑期兒童陶藝證書課程,由得獎陶藝家親身授課,為期兩個星期六,學生將會學習基本陶藝知識和體驗陶瓷製作,發揮陶藝創作小宇宙。此外,「埋嚟學 Out Of The Cube」推出的「觸感X紋理X視覺:篆刻印章DIY」及「觸感X物料:美藝再造紙工作坊」,讓小朋友創作獨一無二的印章同紙張,享受創作的樂趣。

MegaBox X「樂GO! BUILDCation - 世界奇幻之旅」

今年暑假,全港首個以「樂GO! BUILDCation」為主題的LEGO®世界奇幻之旅大型活動登陸MegaBox,是次活動結合顆粒拼砌及環遊世界概念,帶領大家前往奇幻的樂高顆粒國度,邀請到大中華區首位樂高®專業認證大師洪子健(Andy Hung),為裝置設計包括「荷蘭夢幻花田」等多個場景及打造4款LEGO 大型雕塑及3大LEGO情景!由6月30日至9月3日,大家可於L5中庭體驗4大世界奇幻之旅,包括全球首次曝光的「極地冰原探索」、「亞馬遜叢林」、「埃及飛沙賽車競技」及「荷蘭夢幻花田」,除了於主題裝置打卡,大小朋友可發揮想像力及創造力拼砌LEGO顆粒,及參與「極地拯救企鵝大作戰」電子互動遊戲專區拯救企鵝,更可於「埃及飛沙賽車競技」利用LEGO® City Stuntz特技電單車與朋友一較高下,集齊4個遊戲互動專區印章後更可換領LEGO限定精美禮品包。活動期間更設有LEGO期間限定店,售賣不同LEGO系列,全新LEGO® City及DreamZzz等系列更分別於7月及8月推出, LEGO迷千萬不要錯過!此外,大家可與香港樂高成人粉絲團隊(Adult Fans of LEGO)一起拼砌夢幻國度Dream City,親手拼砌出自己理想的顆粒國度,經歷各種探險旅程!

「樂GO! BUILDCation」世界奇幻之旅探險主題區:

「樂GO! BUILDCation - 世界奇幻之旅」體驗區開放時間:

日期:6 月 30 日至 9 月 3 日

時間:

① 下午2時至下午6時 (星期一至五,公眾假期除外)

② 下午1時至下午7時(日期六、日及公眾假期)

體驗區地點:MegaBox L5 中庭

愉景灣大白灣沙灘 「大十一 O夏日祭 」

「大十一O夏日祭」,活動將一連兩日於愉景灣大白灣沙灘舉辦,場内設有「Chill Young」、「Eat Young」、「Move Young」及「Play Young」四大主題區,讓一家大細、三五知己、閨密情侶齊齊投奔初夏,一齊活動多啲,健康多啲!屆時更邀請到新一代小花羅毓儀Yuki Law,為活動首度現場唱出自創歌曲及挑戰各項體能運動。

活動日期:

Day 1:2023年 7月 8日(星期六)

「大家減齡」會員、「中銀理財」客戶及Wellness Partners專屬優先場

Day 2:2023年 7月 9日(星期日)

公開場

大館全新展覽「霓續」 為香港文化遺產霓虹燈燃續光彩

大館將於今年6月30日至9月3日呈獻全新展覽「霓續」,由霓虹交滙協辦,通過標誌性的霓虹故事,展示香港獨特而鮮明的視覺文化形象。是次展覽邀請當代霓虹巧匠追隨先驅工匠的腳步,聚焦其精闢技術與傳統工藝,向霓虹設計一絲不苟和精益求精的信念致敬。

「霓續」展覽詳情:

日期:2023年6月30日至9月3日

時間:中午12時至晚上8時

「螢聚微城」工作坊

從2023年7月11日開始,大館亦將舉辦一系列公共活動,包括工作坊、講座、放映及導賞團等,讓「霓續」展覽的觀眾深入了解香港霓虹燈行業的獨特文化遺產。這些活動旨在探討霓虹藝術品背後的卓越工藝以及它們在塑造香港未來的重要意義。

日期:2023年7月11日至8月27日(每逢星期日和星期二)

時間:下午2時(廣東話場次)

下午4時(英語場次)

地點:大館01座地下二層創意工作室

費用:$180(包括一位成人和一位兒童體驗一個工作坊場次)

【01空間優惠】2023 獨家88折 成峯歷奇 - 定向及飛索挑戰日營

小朋友準備好接受挑戰的勇氣嗎?想在2023年前突破自己,跳出框框為2024的做一個好開始嗎?

成峯歷奇為小一至中三的朋友仔準備了以下的活動,於長洲做野外定向訓練及飛索體驗。

野外定向可訓練朋友獨立地對信息進行評估,並作出決策,從而培養青少年獨立綜合分析問題、解決問題的能力。同場並有專業導師帶領訓練及飛索體驗,爸爸媽媽可以放心!

完成挑戰可獲發證書一張!名額有限,小朋友準備好未?

活動日期:

2023年7月13日

集合地點及時間:08:30(中環5號碼頭)

解散地點及時間:18:30(中環5號碼頭)

活動地點:長洲

對象:6 - 10歲

(* 集合及解散時間會因應船期有所調整)

01空間獨家優惠:$780/每位 (原價: $880)

*費用已包括認可專業導師,定向及飛索裝備

*不包括保險及食物飲品

自備清單(建議)

1. 袋/背包放置個人物品

2. 八達通 ( 交通用,卡內至少有金額 $100 )

3. 充足水源或補充飲料

4. 自備午餐食物、小食

5. 防曬用品

6. 運動衣服,波鞋

7. 替換衣物(活動完結後)

【01空間優惠】MegaBox 香港滾軸溜冰學校 | 2023 暑期滾軸溜冰速成課程 | 4堂

香港滾軸溜冰學校成立於2019年,由香港隊教練蔡家齊先生負責及管理。位於九龍灣MegaBox 8樓,佔地超過25000呎。現時香港最大的室內滾軸溜冰學校。

在香港,滾軸溜冰和滑板合稱為「滾軸運動」。香港體育學院設有三十多個精英運動,其中滾軸運動為B級精英運動項目。

當孩子參加了本校的滾軸溜冰速成課程後,發現自己對滾軸溜冰有相當大的興趣,甚至希望以香港滾軸溜冰代表隊身份比賽作為目標的話,就可以參加滾軸溜冰恆常課程。 滾軸溜冰恆常課程適合對滾軸溜冰有興趣同時希望技術能有所提升的學員,每星期的恆常訓練能使學員有相當大的進步。我們的教學目標是讓學員成為香港滾軸溜冰代表隊,在國際賽事出戰。

暑期滾軸溜冰速成課程

連續 4日內於室內場地學會原地站立、安全跌到、基礎移動技巧、剎停技巧等等,5小時令你的子女不單學懂滾軸溜冰在學習中有效改善身體協調性及提升身體反應,令人容易避開意外及在危險中將受傷情況減到最低。

兒童滾軸溜冰體驗課程 01獨家優惠低至6折 (需兩天前預約)

01空間特別優惠價

單人優惠 9折 $1620 (原價 $1800)

二人同行 8折 $2880 (原價$3600)

日期:7月17日起逢星期一至四 (共4堂) | 每堂1小時15分鐘

對象: 5-12歲 未接觸過滾軸溜冰的兒童

班組比例: 2:10

*已包括器材借用

