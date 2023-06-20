親子好去處｜海洋公園夏水禮、藍精靈/miffy夏日派對、親子工作坊

親子好去處除了讓小朋友盡情放電，也可以從益智有趣的工作坊和攤位中發揮無限創意。今個夏天，小朋友可跟隨藍精靈（The Smurfs）化身偵探參與不同任務和關卡；喜歡戶外活動的可以到海洋公園及the pulse與emoji®️和miffy參與有趣夏日派對。如果家長想小朋友從玩樂中學習環保概念，亦可參與在尖沙咀The One舉行的「藍．惜地球」環保活動。



Sooper Yoo x 藍精靈夏日派對



一齊幫精靈爸爸尋找七隻消失的藍精靈！今個暑假，大型室內遊樂場Sooper Yoo首次與人氣卡通人物藍精靈聯手，準備了多個與藍精靈相關的有趣關卡，刺激小朋友身心發展！所有小朋友均可獲得藍精靈偵探套裝，讓小朋友化身偵探與藍精靈一同完成不同任務並領取神秘小禮物。加購工作坊更可裝飾專屬藍精靈袋子及貼上藍精靈紋身貼紙成為真正的藍精靈偵探！

兒童工作坊1：裝飾你的藍精靈袋子藍精靈畫家將會教藍精靈偵探如何上色並創造自己的袋子。你可以把你這次的經歷畫在袋子上，然後把它帶回家!

兒童工作坊2：來一起裝扮吧！ 藍精靈畫家還將幫助藍精靈偵探們用紋身貼紙來裝飾自己。來成為真正的藍精靈吧！

偵探任務：

1. 在七個遊戲區中分別找到一隻消失的藍精靈

2. 為你的偵探任務卡集齊7個蓋印（每找到一隻藍精靈就能獲得一個蓋印）

3. 只要在你的偵探任務卡上集齊7個蓋印，就能獲得一份神秘禮物*！

*數量有限，先到先得。

備註：所有參加者（小童）將會免費獲得限量藍精靈偵探套裝：一頂藍精靈帽子、一支偵探電筒和一張偵探任務卡。

+ 2

限時開賣日期：2023年6月16日晚上9時開賣，售至8月31日

地址：香港堅尼地城卑路乍街8號西寶城一樓（港鐵香港大學站C2出口）

價錢：

【一張小童門票 （4歲或以上）+ 一張成人陪同門票】（費用包括限量藍精靈偵探套裝：一頂藍精靈帽子、一支偵探電筒和一張偵探任務卡；單場門票可於Sooper Yoo 內暢玩遊樂設施2小時，費用已包括一對小童 Sooper Yoo 防滑襪）

平日：HK$305、周末：HK$365

【一張小童門票 （4歲或以上）+ 一張成人陪同門票 + 一張工作坊兌換卷】（免費限量藍精靈偵探套裝：一頂藍精靈帽子、一支偵探電筒和一張偵探任務卡；單場門票可於Sooper Yoo 內暢玩遊樂設施2小時，費用已包括一對小童Sooper Yoo防滑襪；2個兒童工作坊）

周末：HK$450

👉👉👉立即預訂👈👈👈

「藍．惜地球」環保活動



香港首家網上人壽保險公司 Blue不僅致力透過科技創新提供嶄新保險體驗，其實Blue的名稱更包含「Blue Earth」的意義，代表著Blue致力推動可持續發展，保護環境，履行企業社會責任，讓地球更美好。

為了提升社會對可持續發展和環保的認識，將綠色生活的訊息傳達到社區，鼓勵更多人參與環保行動，踏出減廢低碳的第一步，Blue將於6月25日至7月1日，一連七天假尖沙咀The ONE舉辦「藍．惜地球」環保活動，場內設有2.8米高巨型Blue Earth打卡裝置、型糊染tote bag親子工作坊、環保展覽、膠樽回收及手語教室等，誠意邀請大家一起支持可持續發展，了解更多如何守護地球。

日期：2023年6月25日至7月1日

時間：上午11時至下午9時

地點：尖沙咀The ONE 地下露天廣場

+ 2

海洋公園 emoji®️夏水禮2023



海洋公園夏水禮即將熱爆回歸，並獲AEON 信用卡冠名贊助，以及夥拍emoji®️ - The Iconic Brand加入全新驚喜元素，邀請所有訪客跳入水花四濺的「海洋公園X AEON 信用卡：emoji®️夏水禮2023」，享受從頭到腳涼浸浸的暢快感覺，兼且投入emoji®️ 世界，盡情用表情符號表達你的內心情感！與此同時，公園推出夏水禮優惠門票，而「無限FUN入場證」更推出最抵優惠，讓你今個夏日涼住玩。

日期：2023年7月8日至8月27日

👉👉👉立即預約👈👈👈

夏日優惠門票* 票價

單日入場票價：成人 $388；小童 $233

以門票升級至「無限FUN入場證」：成人 $338；學生 $233；小童 $272

*相關詳情和條款及細則請參閱https://www.oceanpark.com.hk/tc/park-experience/ocean-park-summer-splash-2023

👉👉👉立即參與👈👈👈

海洋公園「無限FUN入場證」**售價（由購買日起至2023年9月30日有效）

票價：成人 $558；學生 $474；小童 $390

**相關詳情和條款及細則請參閱https://www.oceanpark.com.hk/tc/tickets-and-offers/infunity-entry-pass

海洋公園 X AEON 信用卡：emoji®️夏水禮2023

UNICEF HK小童盟 X miffy 夏日童樂日



聯合國兒童基金香港委員會（UNICEF HK）與miffy 合作開展「UNICEF HK小童盟 X miffy 計劃」，旨在擴闊本地兒童的世界視野、加深他們對UNICEF兒童工作的認識，從而培養他們的同理心和互助精神，與UNICEF一同幫助全球弱勢兒童。為推廣此計劃，「UNICEF HK 小童盟 X miffy 夏日童樂日」將於6月23日至25日在the pulse 舉行。活動將設有以UNICEF工作領域為主題的繽紛遊戲攤位和充氣城堡，以及多個拍照地點。

日期：2023年6月23至25日

時間：中午12時至下午6時

地點：香港淺水灣海灘道28號 the pulse 3樓