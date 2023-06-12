親子好去處｜Jumptopia充氣城堡登陸澳門 荃灣/九龍灣室内遊樂場

每逢假期，家長就要煩惱為孩子找地方放電。如家長擔心戶外地方太炎熱，室内樂園是個不錯的親子好去處。荃灣Happy Theory Playhouse和Triangle Plus跟九龍灣的智遊天地E3 Club Playland 就有集體能、智力、互動和歷險於一身的室内遊樂設施。若家長想跟孩子享受短途旅行，更可到澳門參與Kiztopia旗下的充氣城堡嘉年華Jumptopia，盡情放電。



Jumtopia澳門期間限定充氣城堡嘉年華「小小環球美食家」

新加坡最大型的親子遊樂中心Kiztopia，旗下主打充氣城堡的Jumptopia將強勢登陸澳門，讓親子出遊澳門時亦可盡情奔跑，狂歡放電。佔地達40,000呎的充氣城堡嘉年華以「小小環球美食家」為主題，無論面積及規模均為Jumptopia港澳活動之冠，園區更齊集9座巨型彈跳城堡，包括高達6.5米的巨型充氣滑梯、色彩繽紛的波波池，以及多個刺激好玩的障礙賽等等，並由Kiztopia 8大原創卡通角色帶領下遊走世界各地搜羅特色美食佳餚。另外，場內亦首設考驗膽量、核心肌和協調性的充氣泡泡球遊戲及障礙賽，加上由多個小遊戲組成的遊戲競技區，保證Kizzos一定樂而忘返！

+ 4

Jumtopia澳門期間限定充氣城堡嘉年華「小小環球美食家」

日期：2023年7月22日至9月3日

時間：上午10時至下午7時

地點：澳門威尼斯人金光會展E廳

【01空間優惠】Happy Theory Playhouse（需預約）駐場註冊幼稚園老師 | 心理學元素

Happy Theory Playhouse位於荃灣，佔地3000呎，場內有七大玩樂區域，具多項刺激體能和智力的設備，包括需要運用到大小肌肉的透明爬行隧道、繩網陣．迷你攀爬牆和跳彈床等。整個過程都有駐場導師包括註冊幼稚園老師、持認可幼兒教育學歷證明及資格的導師，於場內教導家長及小朋友有效地玩樂。Happy Theory刻意在不同設施加入心理學元素，讓小朋友及家長一同遊玩，強化親子關係。

+ 1

日期：即日起至2023年12月31日

時間：上午10時30分至下午8時（遊樂場設有特定開放時段，需3天前與遊樂場預約。）

地址：荃灣海之戀商場3樓3014至3015號舖

01空間優惠價：

星期一至五（非公眾假期）



一位小童及一位成人（1小時30分鐘）：HK$200（原價: HK$260）

星期六、日或公眾假期



一位小童及一位成人（2小時）：HK$260（原價: HK$320）

*小童：6 個月至 8 歲；成人 18 歲或以上

👉🏻👉🏻👉🏻立即預約

【01空間優惠】智遊天地E3 Club Playland 兒童室內遊樂場（需預約）

九龍灣MegaBox智遊天地（E3 Club Playland）場地近11,000平方呎，主要為1至12歲兒童提供多元化玩樂設施，併合三大元素：Entertainment（娛樂）、Education（教育）與Exchange（交流），是集遊戲、教育、互動、派對及家庭樂於一身的綜合活動場地。

智遊天地提供多種遊樂設施，包括3米高魔鬼滑梯、半透明螺旋滑梯、明明小巴彈床、七彩吊橋、透明步道、巨型積木區、廚房組合、幼兒玩樂區等，絕對是小朋友的「放電」好選擇！

日期：即日起至2023年12月31日

時間：上午11時30分至下午9時（設有5個開放時段）

1）上午11時30分至少下午1時

2）下午1時30分至下午3時

3）下午3時30分至下午5時

4）下午5時30分至下午7時

5）下午7時30分至下午9時

地址：九龍灣宏照道38號企業廣場5期MegaBox 12樓1號舖

01空間優惠價（只適用於星期一至五，非公眾假期時段）：



平日收費（星期一至五，公眾假期除外）

一位成人及一位小童：HK$150（原價: HK$170）

兩位成人及一位小童：HK$210（原價: HK$230）

備註：必須與遊樂場預約方可憑電子票供會場工作人員核實進場（至少1天前預約）

👉🏻👉🏻👉🏻立即預約

【01空間優惠】荃灣Triangle Plus 室內歷險攀爬樂園 | 專業教練駐守 | 歐盟標準認證

佔地30,000呎的親子歷險攀爬樂園 - Triangle Plus ，樂園由六大極具挑戰性及多元化的設施所組成，場內更設有3間派對房間及「Triangle Cafe」餐飲區，帶來獨一無二的親子歷險體驗！小朋友在專業攀岩教練團隊的帶領下，從玩樂中學習新技能，感受最原始的快樂。1998年於保加利亞創立的Walltopia，為攀岩業內首屈一指的室內攀岩運動品牌，是目前世界上最具影響力的攀岩牆供應商。

Triangle Plus 由Walltopia提供各種設備，所使用產品及物料，均取得歐盟標準認證，在安全性上毋庸置疑。場內更設有專業教練駐守並提供指導，為親子提供安全可靠的訓練及玩樂環境。

+ 5

日期：即日起至2023年12月31日

開放時間：

周一至四：上午11時至下午8時

周五：中午12時至下午9時

周六、周日及公眾假期： 上午10時至下午9時

*每節體驗時間2小時45分鐘，10/7/2023-31/8/2023暑假期間為假日收費

門票及收費：

星期一至五（非公眾假期）



[獨家] 二人票連$20現金券：HK$496（原價: HK$516）

一人票：HK$248；親子票（一位4 - 7 歲小童 + 一位成人）：HK$378；親子票（兩位4 - 7 歲小童 + 一位成人）：HK$626；10次共享套票：$1,998

星期六、日或公眾假期 (*10/7/2023-31/8/2023暑假期間為假日收費)



[獨家] 二人票連 $20 現金券：HK$596（原價: HK$616）

一人票： HK$298；親子票（一位4 - 7 歲小童 + 一位成人）：HK$448；親子票（兩位4 - 7 歲小童 + 一位成人）：HK$746

👉🏻👉🏻👉🏻立即參與