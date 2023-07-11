準爸爸必學！新手爸爸經驗之談 3大守則陪伴妻子渡過懷孕期

作為一個即將成為父親的人，您可能對即將到來的生活充滿著期待和擔憂。您可能擔心如何應對孩子的需要，如何支持您的太太，以及如何滿足您的角色期望。在這個時候，您需要多包容、多了解、多陪伴您的太太。

（資料及圖片獲歡「洛」天地授權轉載）



我是一個初出茅廬的新手爸爸，兩周之前我還是一個準爸爸，以下是我的經驗之談：

1. 多包容

在太太懷孕期間，她可能會經歷情緒變化、孕吐反應和擔憂等等，這些都是由荷爾蒙變化引起的，並不是太太故意的。因此，作為丈夫，您需要保持冷靜，理解她的情況，並給予她支持和鼓勵。不要強迫太太做任何事情，而是給予她足夠的空間和尊重，讓她感受到您的關懷和支持。

還記得懷孕初期的時候，太太經常對我說：「沒有人明白我。」 她的經歷即使是我作為丈夫也很難理解，荷爾蒙的影響是十分大的，種種的懷孕反應，令她的體重由懷孕前的60kg掉落到52kg(懷孕12周)，甚至要於疫情期間入院吊鹽/糖水，過著非人生活。在這個時刻，太太需要的不是我們的「說教」，而是支持。我們需要以太太的情緒為先，這樣才能維持她的心理健康，從而達至身體健康。

2. 多了解

了解太太的需要和孕期的變化是非常重要的，您可以通過網上搜索和閱讀有關孕期的資料，與太太一起參加網上孕期講座，這樣可以讓您更加了解太太的情況，並提供更好的支持和幫助。 同時，這也能減少太太的焦慮和不安，讓她感到更加輕鬆和自信。

當初我搜羅了很多懷孕資訊，包括懷孕初期、中期和後期的徵狀，這讓我可以減輕太太對自身身體變化的擔憂。我還準備了多條問題，以便下一次產檢時可以直接問醫生。

3. 多陪伴

陪伴是非常重要的，特別是在太太懷孕期間。您可以陪同太太進行產檢、一起參觀BB展覽，或一起去公園散步等等。這樣可以讓太太感到更加安心和舒適，同時也讓您更加了解孩子的需要和太太的情況。這樣的陪伴也會加深您和太太之間的關係，讓您們更加親密和默契。

每天放工後，我和太太都會去公園散步。這個活動不僅有助於順產，同時也是一個浪漫的二人世界，可以分享一天的經歷，珍惜最後的二人世界時光。

總之，在成為一個父親的過程中，多包容、多了解和多陪伴是非常重要的。這些都是作為一個丈夫和父親應該做到的，讓太太和孩子感受到關愛和支持。希望這些經驗之談可以對大家有所幫助，祝大家幸福健康！

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