【新手爸爸】迎接新生命　準爸爸的四種全新體驗│招雋寧

聽過一位爸爸分享說，「陪產都幾恐怖，造成心理陰影的面積很大」，令他考慮是否要再生第二個小孩。男人對「生細路」也有想法嗎？可能很少宣之於口吧。

兩位瑞典學者找來八位新手爸爸進行深入訪談，他們的孩子全都在半年內出生。學者要了解到底男人經歷孩子出世有何感想，並在他們的經驗裡尋找共通點。

新體驗一：積極求教 為未知做準備

生孩子過程無法預計，會令男士感到不安。有些男人作出許多安排，仍會有「未準備好」的感覺，其中一位爸爸形容：

「你以為自己準備好，但其實沒有……到你把孩子抱在手上時……就會發現自己好像還未預備好。」

主動的準爸爸會預先上課學做家長、瀏覽分娩短片，又向其他人請教生小孩的事；也有爸爸是順其自然，期望一切如常地發生，沒甚麼心理準備。

新體驗二： 陪產很衝擊 準爸不知所措

研究發現，男士在太太即將分娩和快將完成時，戰慄感最大。

陪過太太分娩的男人都形容「那是刺激和緊張的時刻」。有爸爸會疑惑和憂心，因許多時都不知道情況到底是正常，還是出了問題。分娩帶來了短暫的衝擊。通常在母子平安下，負面感受也會隨之緩減。

有爸爸分享，提到分娩隨時發生，又未見過小孩出世，感到不安之餘，更加認為自己像個局外人。

「我是否可以做更多事？…但我不知道…我只能坐在旁邊，不知如何是好。」

新體驗三：尋找付出位置 陪太太很重要 雖說男人沒有辦法為太太挪開痛楚，但在陪伴過程卻為太太提供支持，「這成為了我們共同的經驗。」這些爸爸在有了孩子後，才明白爸爸角色原來對太太來說很重要。 學者留意到，幾位爸爸都希望自己「有用」，能夠貢獻多一點。分娩現場緊張，醫護只會與太太溝通，爸爸則束手無策。不少爸爸表示想在分娩前得到多些資訊，又希望醫護可以主動引導。

「當時有助產士鼓勵我這些做、安撫她，我應該捉緊哪裡，如何拉她的膝……她還進行示範。」

新體驗四：第一次接觸子女 鐵漢融化 受訪爸爸異口同聲認為，看見嬰孩躺卧在媽媽身上，感覺極奇妙，身體內有種強烈衝動要照顧這小生命。亦有男人被布滿胎脂的嬰孩嚇倒。無論如何，這些爸爸都認為孩子出世是最重要的人生事件。 生命來到有一種獲得更新的感覺。新生命使爸爸感到「自己從今開始需要改變了。」鐵漢內心變得很複雜，夾雜了洋溢著對生命的愉悅和震撼。許多爸爸腦裡都思考如何支撐家庭，對於生命的不可操控和未來又會感到不安。