預防哽親｜棉花糖或可致命？一原因比提子更危險　不足4歲應別吃

棉花糖對0到3歲孩子的傷害，不可不防！



一段令人震驚的視頻，揭示了棉花糖對幼兒的可怕危險。

這段視頻由育兒組織Tiny Hearts Education上傳到IG，顯示了對於0至3 歲的兒童來說，棉花糖會在多快的時間內造成窒息危險，而棉花糖吃下後，同時會在口腔中變得「粘稠」，而且難以吞嚥。

想不到小小一粒棉花糖，竟有這樣的危險！（按圖了解）

+ 18

甜蜜的糖衣，致命的危險

雖然很多人喜歡棉花糖，但其實它對小孩子來說，可以說是一大禁忌，這段視頻就準確地說明了原因。

如果整個吞下，棉花糖可能很容易卡在前面，導致完全阻塞和窒息緊急情況。尤其當棉花糖與唾液混合在一起的時候，原本柔軟、海綿狀的棉花糖，就會變得超級黏稠，這意味着它們很難正確吞嚥。

「這就感覺試圖吃一大湯匙花生醬一樣，一點也不好玩，」Tiny Hearts Education提醒！

唯一安全的方法，就是撕成四份

數百名看過這段視頻的家長表示，他們從來不知道這一點。

如果有時候真的無抗拒孩子的請求，你還是想讓小孩小小享用一下棉花糖的滋味，唯一安全的方法就是將它們撕成四份，就像撕葡萄一樣。

一位媽媽就建議大家，「因為她的孩子喜歡棉花糖，所以她已經習慣購買迷你版的棉花糖—這樣不容易卡在喉嚨裏。」一個也經常給孩子吃棉花糖的媽媽回應說：「很高興知道這一點，我們會記住下一次露營旅行這樣做。」

檢查食物或小物品，可以這麼做

而一個居住在自墨爾本的母親就提出她「最喜歡的育兒秘訣」，就是將各種東西扔進她用食指和拇指挖出的洞裏她繼續分享說道，「這樣可以檢查食物或小物品，是否可能對我的寶寶造成窒息危險！」

「這個圓圈大約是0到3歲兒童氣道的大小，」 如果這個洞裏能裝任何東西，那就有窒息的危險。不過，看過影片，父母最應該做的，就是盡可能將這些東西放在小孩子接觸不到的地方。

【延伸閱讀，更多家居意外預防建議】

家居意外｜氦氣球致命！男童剛過8歲生日 獨自在家玩耍意外離世

+ 7

女童誤服近40粒降血壓藥身亡 嫲嫲做錯一件事耽誤救治時間釀悲劇

+ 7

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：不要給孩子吃棉花糖！媽媽們應該避免這種的零食，而唯一安全吃棉花糖的方法，就只有這麼做】