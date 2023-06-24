婆媳｜孩子動不動就睡醒　奶奶怪新抱催生所致　醫生看不過眼還擊

婆媳相處是門高深課題，近日有一名女子透露，小孩出生兩個月，總是睡一睡就突然驚嚇，結果奶奶卻怪罪都是她「催生」導致，讓她好無奈。對此，來自台灣的醫生蘇怡寧也霸氣回嗆一句，引發網民熱議。



小孩有狀況，第一時間不應是找出誰做錯，而是想想怎樣幫助孩子吧！（按圖了解）

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Facebook專頁《蘇怡寧醫師愛碎念》早前日貼出一張對話截圖，可以看到一名女子向醫師透露，小嬰兒睡一睡就驚醒，而奶奶卻稱都是催生的關係，讓她既困擾又無言。對此，蘇怡寧回覆：「妳應該問妳奶奶，懷孕的時候是都嗑了些甚麼，才變這樣」，對方才鬆了一口氣，直呼：「太好了！」

而蘇怡寧也於帖文寫下：

我不懂，很想問她奶奶的媽咪，懷孕的時候到底是嗑了些甚麼還是做了些甚麼驚世駭俗的東西，才會變這樣

留言也紛紛表示：

．「孩子應該是做夢，夢見奶奶」

．「對於這種長輩，我們可意會，不可言傳」

．「奶奶還說生產前多背英文單字，孩子長大後英文就會很好」

．「奶奶一直說的時候，妳老公在哪」

．「奶奶媽媽每個人都有一張『專業牽拖乙級技術士證』」

．「我女兒也會，老一輩也一直跟我說甚麼受到驚嚇，我去查了，這個好像新生嬰兒都滿普遍的，不用嚇自己」



事實上，如果寶寶睡覺容易驚醒，排除病理上的原因，也有可能是缺乏安全感，特別是新生兒，剛剛來到一個陌生的環境，對身邊的一切或多或少感到恐懼，一般5～6個月的嬰兒很常見，若發生頻率高且已出生6個月以上，還是建議到醫院檢查。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】